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Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'ın dün yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülkedeki karışıklık devam ediyor. Han taraftarları ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 5 kişinin ölmesi üzerine hükümet orduyu göreve çağırdı.

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AA
  • Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

    Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın dün tutuklanmasıyla başlayan protestolarda can kayıpları yaşanması üzerine bazı eyaletlerin ardından federal hükümet de başkent İslamabad'da güvenliğin sağlanması için silahlı kuvvetleri göreve çağırdı.

    Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyalet yönetimlerinin ardından federal hükümet de başkent İslamabad'da güvenliğin sağlanması için silahlı kuvvetleri göreve çağırdı.

     

     
  • Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

    Dünden bu yana düzenlenen protestolarda toplam 5 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi yaralandı. Ülke genelinde 1200'den fazla gösterici gözaltına alındı.

     

     
  • Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

    Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda yaşanan şiddete işaret edilerek, 9 Mayıs'ın "kara bir sayfa" olarak anılacağı belirtildi.

     

    Açıklamada, protestocuların orduya ait kurumları hedef aldığı ve gösterilerde silahlı kuvvetler karşıtı sloganlar attığı vurgulanarak, kimsenin hukuku kendi eline almasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

     
  • Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

    Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) liderlerinin bir taraftan orduyu methettiği ancak diğer yandan destekçilerini silahlı kuvvetlere karşı kışkırttığı aktarılan açıklamada, bunun "iki yüzlülük" olduğu belirtildi.

     

    Açıklamada, silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve kamu mallarına saldırıların sürmesi halinde protestoculara şiddetli misillemeyle karşılık verileceği uyarısında bulunulurken, bunun sorumluluğunun ülkeyi iç savaşa sürüklemek isteyen gruba ait olacağı kaydedildi.

     

     
  • Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

    Geçen haziranda koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

     

    Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.
  • Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

    Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etti.

     

    Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini dile getirmişti.
  • Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı

    Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

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