Pakistan'da mahkeme, ABD’li gazeteci Pearl cinayeti davasında sanıklarının ev hapsinde tutulmasına karar verdi

AA

Dün, aralarında baş şüpheli Ahmed Ömer Said Şeyh'in de bulunduğu 4 sanığın 24 saatliğine salıverilmesini erteleme kararı alan Yargıtay heyeti, bugün aldığı kararda sanıkların mahkumiyetlerini hükümetin belirleyeceği "güvenli evde" geçirmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, sanıkların ne kadar süre ev hapsinde kalacağına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Mahkeme heyeti, savcılık makamının, devletin "tehlikeli teröristleri" gözaltında tutmaya hakkı olduğuna yönelik açıklamalarını reddederek, söz konusu 4 kişinin 18 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlattı.

Sanıklardan Şeyh’in avukatı Ahmed Said Şeyh, mahkeme kararına dair yaptığı açıklamada, "Bu tam anlamıyla bir özgürlük değil. Özgürlüğe doğru bir adım." ifadelerini kullandı.

Geo News kanalına göre, sanıklar söz konusu evde telefon ve internet kullanamayacak. Öte yandan 08.00-17.00 saatleri arasında sanıkların aileleri bu kişileri ziyaret edebilecek.

Sanıkların tutulacakları evlerde askeri personel 24 saat boyunca nöbet tutacak. Bu kişiler, ev dışına da çıkamayacak. Evlerin adresleri de yine gizli olacak.

Yargıtay, dün, 28 Ocak'ta haklarında beraat kararı verilen 4 sanığın salıverilmesi kararını 24 saatliğine ertelemişti.

- 28 Ocak'ta karar verilmişti

Mahkeme 28 Ocak’ta, ABD'li gazetecinin öldürülmesine ilişkin davada, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmasını ertelettiği 4 sanığın salıverilmesi kararı almıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, aynı gün yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın daha önce bu sanıkları yaptıklarından sorumlu tutmak için attığı adımların farkındayız. Ancak Pakistan hükümetini hızlı şekilde hukuki seçenekleri incelemeye davet ediyoruz. Bu seçenekler arasında ABD'ye bir ABD vatandaşı gazetecinin vahşice katledilmesi konusunda yargılama hakkı verilmesi de olmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Blinken, "ABD vatandaşına karşı işlediği korkunç suç dolayısıyla Şeyh’i, ABD’de yargılamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Kureyşi, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Blinken ile telefonda bu konuyu konuştuklarını ve mevkidaşının Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili kararından endişe duyduğunu kendisine ilettiğini aktararak, "Blinken'e mahkemelerimizin bağımsız olduğunu söyledim." demişti.

- ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan’ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı.

İnternette, Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer 3 şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.