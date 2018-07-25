Pakistan genelinde 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve 4 eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. Ülke genelinde kurulan 85 bini aşkın sandıkta yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Oy verme saati tamamlandığı halde sandık başında ya da oy kullanma merkezlerinin içinde bekleyen seçmenler, sayıları belirlendikten sonra oylarını kullanabilecek ancak içeriye yeni seçmen alınmayacak.

PAKİSTAN SEÇİMLERİNDE İTİRAZ

Pakistan seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar muhalefet lideri İmhan Han'ı önde gösterirken diğer partiler sonuçlara itiraz etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ