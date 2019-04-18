Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde bulunan Yeşil Türbesi'nde meydana geldi. Turisttik seyahat için ailesiyle birlikte Bursa'ya gelen 59 yaşındaki Muhammad Ayub Sılat, Emirsultan Cami'ni ziyaret ettikten sonra, Yeşil Türbe'nin merdivenleri çıkarken bir anda yere yığıldı.





DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sılat'ı, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Pakistanlı turist, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sılat'ın, kalp hastası olduğu ve geçirdiği krizden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Muhammed Ayub Sılat'ın Yeşil Türbe'nin merdivenlerini çıkarken yere yığılması ve vatandaşların telaşı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muhammed Ayup Sılat'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan ilk otopsinin ardından tarifeli bir uçağın soğutmalı kargo bölümüyle Pakistan'a gönderildi. 3 çocuk babası olan Sılat'ın Multan şehrinde imamlık yaptığı öğrenildi.