'Palmiyeler' Salon İKSV'de

Müzikseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, 17 Mayıs Cuma akşamı, ilk kısaçalarlarını çıkardıkları 2015 yazından bu yana enerjileriyle müzikseverlerin antidepresanına dönüşen indie ve saykodelik pop-rock grubu Palmiyeler’i ağırlayacak. Müzikseverler son albümleri İkimiz ve “Sadece Sen” teklileriyle hayranlarını mutlu eden Palmiyeler’le birlikte yazı Salon’da karşılayacak.

18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar akşamı ise indie-rock’ın tarihini yazan isimlerden elektro gitar üstadı Miles Kane Salon İKSV sahnesine konuk olacak. 13 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’de konser verecek olan Brit-rock’ın karizmatik sesi Miles Kane, Salon İKSV’de iki gece üst üste hareketli ve nefes nefese izlenecek konserlere imza atacak. Konser biletleri her iki gece için de kısa süre içinde tükendi.