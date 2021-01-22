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Pandemi döneminde oyuncaklara talep arttı

E-ticaret platformu Hepsiburada, her yaştan ilgi gören oyuncakların 2020 yılı trendlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, pandeminin başından itibaren oyuncaklara talep artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020’de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü

Pandemi döneminde oyuncaklara talep arttı
HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Hepsiburada, platformda yer alan oyuncakların 2020 yılı trendlerini açıkladı. Hepsiburada’nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, pandeminin başından itibaren oyuncaklara talep artış gösterdi.

Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020’de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü.

Verilen bilgiye göre, Hepsiburada’da oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geldi. Onu Barbie, Elsa, robot, unicorn, sesli oyuncak, eğitici oyuncak, Hot Wheels, Lego ve oyun hamuru kelimelerinin takip ettiği kaydedildi. Oyuncaklara en çok ilgi gösteren şehirlerin ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın olduğu belirtildi.

Öte yandan, pandemi süreci ile birlikte evde geçirilen zamanın artması, eğitimin eve taşınması ve ebeveynlerin evden çalışması gibi etkenlerin puzzle ve kutu oyunlarına olan ilgiyi de artırdığı kaydedildi. Bir önceki seneye göre 3 kat büyüme yaşanan bu kategorinin yanısıra eğitici oyuncaklar kategorisinin ise, bir önceki yıla göre 1.5 kat büyüdüğü belirtildi.

Ayrıca pandemi döneminde dış mekân oyuncaklarının ev içinde parkur oluşturabilmek amacıyla tercih edildiği gözlendi. Verilen bilgiye göre, oyun parkularında çocukların aktivite ve hayal gücünü geliştirebilecek ve bu alanların tamamlayıcısı evcilik oyuncakları da bu dönemde ailelerin en çok tercih ettiği kategoriler arasında yer alarak geçen yıla oranla 2.5 kat büyüdü.

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