Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Pandemi, savaş, yaptırımlar... Dünyanın gündemi gıda güvenliği

Önce pandemi ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlar küresel ekonomiyi derinden etkileyen önemli süreçlere neden oluyor. Türkiye'de son 20 yılın Avrupa'da son 30 yılın derken ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı gözlenirken Washington D.C.'de devam eden Dünya Bankası ve IMF bahar toplantılarında gıda güvenliği ile küresel ekonomik kriz başlıkları öne çıkıyor. ABD'deki ekonomik durumu ve toplantılardaki yansımaları değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Toplantılardan çıkan en güçlü mesaj krize karşı ortak mücadele çağrısı. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ekonomik etkilerinin devam edeceği öngörülüyor" dedi.

Pandemi, savaş, yaptırımlar... Dünyanın gündemi gıda güvenliği

Dünya iki yıldan fazla süredir devam eden pandeminin etkilerini geride bırakmaya çalışırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş ve ardından uygulanan yaptırımlar dünyayı giderek derinleşen küresel ekonomik kriz süreciyle baş başa bıraktı. Türkiye'de son 20 yılın, Avrupa'da son 30 yılın, ABD'de ise son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı gözlendi. IMF pandemi ve devam eden savaş nedeniyle genel olarak ülkelerin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş durumda.

GIDA SIKINTISI SÜRECEK

Bu ortamda gözler ABD'nin başkenti Washington D.C.'de devam eden Dünya Bankası ve IMF bahar toplantılarında. Toplantılarda gıda güvenliği ile ekonomik kriz başlıklarının öne çıktığına dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bunun enerji ve gıda fiyatlarına yansımaları ile ekonomik krizi çözmek için ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiği yönünde mesajlar veriliyor" dedi. Çınar "IMF Direktörü 'Avrupa'daki bir savaş, Afrika'da açlığa kıtlığa yol açacak' uyarısında bulundu. Dünya Bankası Başkanı ise gıda sıkıntısının gelecek yıla sarkma ihtimalinden bahsetti çünkü savaşın ne olacağını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'DE EKONOMİK VERİLER KÖTÜ. BIDEN'A DESTEK DÜŞÜK

Dünya Bankası ve IMF toplantılarında birçok hazine ve maliye bakanının gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının muhtemel etkilerinin olduğunu ifade eden Çınar "ABD Başkanı Biden 'enflasyon Putin yüzünden arttı' diyor. Tamamen suçu Putin'e atıyor. Ancak genele baktığımızda Biden döneminde ekonomik verilerin kötü gittiğini görüyoruz" dedi. Ali Çınar "Gıda ve benzin fiyatlarında çok büyük artış var. Amerikan halkı mutsuz. Anketlere baktığımızda Biden'ın ekonomideki başarısı yüzde 29 kabul görüyor. Bu müthiş düşük bir rakam" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katılmak üzere Washington'da bulunduğunu belirten Ali Çınar, Bakan Nebati'nin Amerikan iş dünyası liderleriyle görüşmelerinde Türkiye'deki potansiyel yatırım fırsatlarını dile getirdiğini ifade etti. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, genel olarak enflasyonla mücadele ve küresel büyüme konusunda ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğinin vurgulandığı Dünya Bankası ve IMF bahar toplantılarının pazar günü sona ereceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya: Operasyonun ikinci aşamasında hedef Kırım'a güvenli korido
DÜNYA Rusya: Hedef Kırım'a güvenli koridor oluşturmak
Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü: Can kayıpları var
DÜNYA Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü: Can kayıpları var
Rusya bir komutanını daha kaybetti
DÜNYA Rusya bir komutanını daha kaybetti
ABD Hazine Bakanı: Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz
DÜNYA ABD Hazine Bakanı: Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz
Son dakika haberleri: The Economist "Türkiye'nin Afrika hamlesini" yazdı
DÜNYA The Economist "Türkiye'nin Afrika hamlesini" yazdı
ÖZEL | Dünyadaki mülteci krizleri: 95 kişiden 1'i evini terk etmek zorunda kalıyor - Haberler
DÜNYA 95 kişiden 1'i evini terk etmek zorunda kalıyor
Rusya karşı çıkmıştı: İsveç NATO sürecini hızlandırdı
DÜNYA Rusya karşı çıkmıştı: İsveç NATO sürecini hızlandırdı
Rusya dün ele geçirdiğini açıkladı: Mariupol'de toplu mezarlık!
DÜNYA Rusya dün ele geçirdiğini açıkladı: Mariupol'de toplu ...
Zelenskiy'den Mariupol açıklaması: "120 bin sivil abluka altında"
DÜNYA Zelenskiy: Mariupol'de 120 bin sivil abluka altında
Terör örgütü PKK, muhalif Kürtlere saldırdı: ABD'den açıklama
DÜNYA Terör örgütü PKK, muhalif Kürtlere saldırdı: ABD'den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.