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'Pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlara bakmalı'

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman “Artık pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlardan yararlanmak gerekiyor.” dedi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde İtalya Özel Oturumu'nda konuşan Kırman, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin artabileceğine inandığını vurguladı

'Pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlara bakmalı'
HABERTURK.COM

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde pandemi sonrası Türk-İtalyan iş birliği olanakları görüşüldü. İtalya Özel Oturumu, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano’nun açılış konuşması ile başladı. Panele Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su Niccolo’ Ubertalli, CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta ve Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano konuşmasında İtalya’ya yatırımın, 500 milyon nüfuslu AB’ye giriş anlamına geldiğini kaydetti. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay da Türkiye'nin hala yatırım için bölgesindeki en iyi seçenek olduğuna vurgu yaptı.

'İTALYA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ YERE SAHİP'

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman da fırsatlara bakılması çağrısı yaptı.Kırman “Şişecam olarak 14 ülkede 22 bin çalışana sahibiz ve bunlar içerisinde İtalya önemli yere sahip. İlk yatırımı 2005 yılında yaptık ve bugün gelinen noktada Avrupa’da ve özellikle de İtalya pazarında en büyük düz cam üreticisi olduğumuzu söyleyebilirim. Bütünsel anlamda etkileyici bir büyüklüğümüz var İtalya’da ve ekonomi alanında hem yatırım ajansı hem yerel yönetimler nezdinde büyük destek görüyoruz. İki ülke arasında daha çok gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve buna odaklanılması durumunda ticaret hacimlerinin daha da artabileceğine inanıyorum. Artık pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlardan yararlanmak gerekiyor.” dedi.

'AUGUSTA LİMANI'YLA ÖN ANLAŞMA İMZALADIK'

Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım Sicilya adasındaki Augusta Limanı'yla ön anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Uludağ Ekonomi Zirvesinde konuşan Yıldırım, "Küçük bir liman ama Akdeniz'de geleceği olan limanlara yatırım yapmak istiyoruz." diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YATIRIM CAZİBESİ SÜRECEK'

Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su Niccolo' Ubertalli de Türkiye’nin yatırım cazibesinin hep sürdüreceğini kaydetti.

'TÜRK MÜHENDİSLER SAYESİNDE GÜÇLÜYÜZ'

CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta: “Türk mühendisleri sayesinde Avrupa’da güçlüyüz'' dedi.

Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi de Türk çiftçisi için sürdürülebilir tarım modelleri geliştirdiklerin aktardı.

İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü Roberto Luong: “İki ülke arasında önemli iş birlikleri var ve bağları kolay kolay kopacak gibi değil. Geçmişte olduğu gibi bugün de ticari ilişkiler bağlamında iki ülke iyi bir dönemde ki sürmesini ve güçlendirilmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

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