        Papa'dan diyalog çağrısı | Dış Haberler

        Papa'dan diyalog çağrısı

        Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo; ABD ve Venezuela arasındaki sorunun çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

        Giriş: 05.11.2025 - 01:15 Güncelleme: 05.11.2025 - 01:15
        Papa'dan diyalog çağrısı
        Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD ile Venezuela arasında artan gerilim karşısında şiddetle bir şey kazanılamayacağını, diyalogla sorunlara çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

        Papa, Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki yazlık ikametinden çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD ile Venezuela arasında son haftalarda artan tansiyon hakkında ne düşündüğü sorulan Papa 14. Leo, "Şiddetle kazanamayız. Diyaloğu ve sorunlara doğru çözüm bulmanın yolunu aramalıyız." dedi.

        Papa, Orta Doğu'daki ateşkesle ilgili, "Tanrı'ya şükür, barış anlaşmasının ilk aşaması halen devam ediyor ancak çok kırılgan. İkinci aşamaya nasıl geçileceğini, yönetim meselesinin nasıl çözüleceğini, tüm halkların haklarının nasıl garanti altına alınacağını düşünmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

        İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerine değinen Papa 14. Leo, "Batı Şeria ve yerleşimciler meselesi gerçekten karmaşık. İsrail, önce bir şey söyledi ama bazen de başka bir şey yapıyor. Bütün halklar için adalet adına birlikte çalışmanın yollarını aramalıyız." diye konuştu.

        Kendisi de aslen Chicago doğumlu olan ve Papa seçildikten sonra "14. Leo" adını alan Papa Prevost, Chicago'da bazı cezaevlerinde tutuklu göçmenlerin, dini ibadetlerini gerçekleştirme konusundaki hak ve taleplerinin dikkate alınması konusunda ABD'li yetkililere de çağrı yaptı.

