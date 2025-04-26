Papa Francis bugün Vatikan'da defnediliyor

21 Nisan tarihinde hayatını kaybeden 88 yaşındaki Papa Francis, bugün Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek cenaze ayinin ardından Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilecek.

Devlet Başkanları, başbakanlar ve binlerce insan, Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek cenaze ayininde Papa Francis'e son saygılarını sunacak ve zaman zaman çalkantılı geçen papalık dönemini onurlandıracak.

Cenaze törenine 150'den fazla ülkeden katılım olması beklenirken katılacak olanlar arasında, göçmenlik konusundaki zıt tutumları nedeniyle Francis ile birçok kez çatışan ABD Başkanı Donald Trump da yer alacak.

Geçtiğimiz üç gün boyunca yaklaşık 250 bin kişi, 16. yüzyıldan kalma Aziz Petrus Bazilikası'nın mihrabının önüne bir tabut içinde konulan naaşının önünden geçerek saygılarını sundu. Tabutu, bugün sabah saatlerinde başlayacak olan açık hava cenaze töreni için ana kapıdan geçirilecek ve yabancı devlet adamlarından oluşan kalabalık saflar taş sütunun bir tarafında, karşı sıralarda oturan yüzlerce kırmızı şapkalı kardinalle karşı karşıya gelecek.