Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'a götürüldü

Roma Katolik Kilisesi'nin reformcu kanadından olan Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, pazartesi günü geçirdiği felç ve kalp durması sonucu 88 yaşında hayatını kaybetti ve gelenekçilerle defalarca çatıştığı, yoksulları ve dışlanmışları savunduğu 12 yıllık çalkantılı yönetimi sona erdi.

Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından Papa'nın naaşı, ABD Başkanı Donald Trump ve onlarca dünya liderinin Roma'ya gelmesi beklenen cenaze töreni öncesinde Katoliklerin son görevlerini yerine getirebilmeleri için Aziz Petrus Bazilikası'na taşındı.

Açık bir tabutta yatan naaşı, kardinaller ve Latince ilahiler eşliğinde sabah 9'da başlayan görkemli bir törenle, yaşadığı Vatikan konutunun şapelinden Aziz Petrus'a götürüldü.

Vatikan'ın çevresinde uzun kuyrukların oluştuğu cenaze töreninin ardından bazilikada dini bir ayin düzenlenecek. İnananların ve halkın cuma günü saat 19:00'a kadar Papa'yı ziyaret etmelerine izin verilecek.

Cumartesi sabahı Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek cenaze törenine kardinaller koleji dekanı 91 yaşındaki Giovanni Battista Re'nin önderlik etmesi bekleniyor.

İtalya Sivil Savunma Kurumu Başkanı Fabio Ciciliano, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, açık havada yapılacak törene en az 200 bin kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.

Göçmenlik konusunda Papa ile defalarca karşı karşıya gelen Trump'a first lady Melania eşlik edecek. İtalya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Ukrayna, AB kurumları ve Francis'in ülkesi Arjantin'den liderler de hazır bulunacaklarını teyit ettiler.

Aziz Mary Major'a gömülecek

Francis, seleflerinin çoğu gibi Aziz Petrus yerine, özellikle bağlı olduğu bir Roma bazilikası olan Aziz Mary Major'a gömülmeyi ve Latince Franciscus adının basit bir yazıyla yazılmasını istedi.

Çifte zatürre geçirdikten ve 23 Mart'ta sona eren beş haftalık bir hastane yatışından sonra hala zayıf olan Papa'nın önceki gün halkın karşısına çıkmasının ardından gelen ölümü, eski ritüelleri harekete geçirdi.

Yaklaşık 60 kardinal dün cenaze planlarına karar vermek üzere toplandı ve önümüzdeki günlerde diğer acil işler için daha fazla toplantı yapılacaktı.

Yeni Papa'yı seçecek olan konklavın 6 Mayıs'tan önce başlaması beklenmiyor. Francis'in yerine geçecek isim henüz belli değil, ancak Filipinler'den reformcu Luis Antonio Tagle ve İtalya'dan Pietro Parolin'i ilk favoriler olarak gösteriyor.