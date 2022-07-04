Papa görevi bırakacak mı? İlk kez konuştu! 0:00 / 0:00

Reuters

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yakın zamanda görevini bırakmayı planlamadığını ve en kısa sürede Moskova ve Kiev'i ziyaret etmek istediğini söyledi.

Papa Francis, Vatikan'daki özel konutunda Reuters'a verdiği demeçte son günlerde ortaya atılan iddialara ilişkin konuştu.

Kanser olduğu iddialarını yalanlayan Papa, "Doktorlar bana böyle bir şey demedi" diyerek şaka yaptı.

Papa Francis'in geçtiğimiz günlerde L'Aquila kentine gitmesi görevi bırakacağı iddialarını gündeme getirmişti. Çünkü 2013 yılında sağlık nedenleri ile görevini bırakan Papa 16. Benedict'in istifa etmeden önce, L'Aquila kentine gitmişti. Bu iddialara ilişkin konuşan Papa, "Bunların hepsi tesadüf. Aklıma hiç gelmemişti." dedi.

Bununla birlikte Papa, bir gün sağlık durumu çalışmasını engellerse istifa edebileceğini söyledi. Bunun ne zaman olabileceği sorulduğunda ise, "Bilmiyoruz. Tanrı bilir." yanıtını verdi.

MOSKOVA'YA GİDECEK Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıları değerlendiren Papa, Rus işgalini kınadı, "acımasız ve anlamsız saldırganlık savaşı" açıklamasında bulundu.

Papa, "Ukrayna'ya gitmek istiyorum ama önce Moskova'yı ziyaret etmek istiyorum. Rusya Devlet Başkanı bana barış için küçük bir alan tanıyabilir diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.