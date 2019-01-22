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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, sanal ortamda kendisiyle ya da cemaatle birlikte dua etmek isteyenler için bir "tıkla ve dua et" hizmeti başlattı.
Papa Francesco'nun Pazar duası sırasında duyurduğu "Click to Pray" (tıkla ve dua et) servisi hem internet üzerinden hem de cep telefonu uygulamalarıyla hizmet veriyor.
Platforma girenler, bulundukları yerden hem Papa ile hem de sistemdeki başka kullanıcılarla birlikte sanal ortamda dua edebiliyor.
Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce versiyonları bulunan platformda dualara katılmak için 3 seçenek bulunuyor.
Bunlardan ilki "Papa ile dua et" başlığını taşıyor ve Papa'nın her ay için belirlediği bir temada dua etme imkanı sunuyor. Ocak ayı için seçilen tema "Gençler ve Meryem Ana örneği". Bu temanın altında Papa'nın okunmasını istediği dua ve eylem tavsiyeleri yer alıyor.
"Her gün dua et" başlıklı ikinci bölümde ise günde 3 kez edilmesi istenen dualar yer alıyor. Uygulamayı kullananların cihazlarına, günde 3 kez bu dua vakitlerinde uyarı geliyor.
Üçüncü bölümde ise "ağdaki kişilerle birlikte dua etme" seçeneği sunuluyor. Bu bölümde isteyenler kendi dualarını yazabiliyor ve sistemdeki diğer kullanıcıların yazdığı duaya katılabiliyor. Kullanıcılar arasında Papa Francesco da yer alıyor.
Platformdaki sayaçlar, her duaya kaç kişinin tıklayarak katıldığını gösteriyor.
Dünya haritası üzerinde, hangi ülkeden ne kadar tık alındığı da görülüyor. Bu ay içinde platformda tüm dünya genelinden 800 binden fazla kişinin dua ettiği, Türkiye'den de 81 kişinin bu katılımcılar arasında yer aldığı bilgisi yer alıyor.
Katolik Kilisesi'nin 22-27 Ocak tarihleri arasında Panama'da yapılacak Dünya Gençlik Günü etkinliği öncesinde açılan platformun özellikle gençlere hitap etmeyi amaçladığı anlaşılıyor.
Papa Francesco da Pazar duası sırasında yaptığı duyuruda "Özellikle gençleri Click to Pray uygulamasını yüklemeye davet ediyorum" dedi ve Dünya Gençlik Günü sırasında bu platform üzerinden birlikte dua etme çağrısı yaptı.
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