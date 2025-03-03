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        Papa'nın sağlık durumu stabil

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:05
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        Papa'nın sağlık durumu stabil
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        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumuna ilişkin Vatikan’dan açıklama yapıldı. Açıklamada, Papa’nın durumunun stabil olduğu vurgulanarak, "Papa, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, yalnızca yüksek akımlı oksijen terapisi aldı. Ateşi de yok” ifadeleri kullanıldı.

        Vatikan'ın açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları kaydedildi.

        88 yaşındaki Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

        14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

        Son yıllarda sağlık sorunları arttı

        2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

        Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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