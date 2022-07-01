Oyun stüdyosu kuruyor 0:00 / 0:00

2016’da kurulan ve 2021’de 1 milyar dolar işlem hacmine ulaşan yerli kripto para alım satım platformu Paribu, oyun stüdyosu kuruyor.

Paribu Net çatısı altında geliştirdikleri blok zincir (blockchain) ekosisteminde oyun kısmına odaklandıklarını belirten Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu kapsamda bu yıl bir oyun stüdyosu kurma planımız var. Çünkü blockchain dönüşümünün, metaverse vb… insan hayatına en hızlı dokunabilecek yerin orası olduğunu düşünüyoruz. O yüzden yatırımlarımızda bu kısma ağırlık veriyoruz. Stüdyo kurma çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul’da olmasını planlıyoruz. Stüdyo, ilk olarak blockchain temelli oyunlara odaklanacak. E-spor alanına da oyun tarafıyla girmek istiyoruz” dedi.

Metaverse’ün altını doldurmak için de çalıştıklarını aktaran Oral, “Web 3 ve oyun ilişkisini yavaş yavaş oralarda görmeye başlayacağız. O dünyadaki girişimlerimiz tamamen oyun tarafıyla, yaptığımız yatırımlarla ilerliyor” diye konuştu.

Merkeziyetsiz blokzinciri ekosistemine yatırım yapmak için oluşturdukları Paribu Ventures ile de şu ana kadar 10'un üzerinde projeye yatırım yaptıklarını belirten Oral, “Bu yatırımların yüzde 70'ini de blockchain temelli oyunlar oluşturdu. Ventures, bu yıl 30 milyon dolar yatırım yapacak, şu ana kadar yüzde 15'ini kullandık. Gerisini de bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“YABANCILAR HİÇBİR KURALA TABİ DEĞİL!”

Kripto para borsalarına yönelik olarak bir süredir kamuoyunun gündeminde olan düzenleme çalışmalarına da değinen Yasin Oral, şunları söyledi:

“Regülasyon önemli. Ama regüle etmek deyince insanların aklına çeşitli yasaklar koymak geliyor. Regüle etmek bu demek değil. Sadece oyunun kurallarını netleştirmek gerekiyor. Örneğin yurtdışı merkezli platformlar hiçbir kurala tabi olmadan, hiçbir vergi ödemeden, burada hiçbir muhatap bulundurmadan faaliyet gösteriyor. çünkü biz tüm varlığımızla tüm yatırımımızla her şeyimizle buradayız. Regülasyonu destekliyoruz çünkü biz tüm varlığımızla tüm yatırımımızla her şeyimizle buradayız.”

Türkiye’de ve dünyada bu işi kendi teknolojisiyle içeride yapan sayılı kurumlardan bir tanesi olduklarını ifade eden Oral, “Paribu’da şu anda eş zamanlı yürüyen 15 farklı servis var. Alım-satım platformu (Exchange) bunlardan sadece bir tanesi. Bu servislerimizi yavaş yavaş blokchain teknolojisini de işin içinde tutarak servisleştirmeye başladık” dedi.

Kripto para ve blockchain teknolojilerinin ekonominin birçok alanına dokunup, fayda yatarabileceğine değinen Yasin Oral, “Türkiye’de uzun yıllardır mevcut olan hisse senedi piyasalarında toplam 2.2 milyon kullanıcı var. Sadece Paribu olarak 5.5 milyon kullanıcı bizimle birlikte kripto parayla bir şekilde tanışmış. İnsanların bu alana bu kadar hızlı adapte olmasındaki önemli etkenleri dikkate almak gerekiyor. Konuyu sadece kripto para üzerinde değerlendirmek oldukça yanlış. Dolayısıyla biz birçok şeyi geliştirip tabana yayabiliriz” diye konuştu.