Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na son 30 gün

17 Nisan’da Antik Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olimpia’da yakılan Olimpiyat Meşalesi, 8 Mayıs’ta ulaştığı Fransa’daki yolculuğunu sürdürüyor. Olimpiyat Oyunları’nın simgesi olan olimpiyat halkaları, oyunların düzenleneceği Paris’in sembolü Eyfel Kulesi’ne yerleştirildi. Organizasyonun sürdürülebilirlik misyonuna uygun şekilde geri dönüştürülmüş çelikten imal edilen 95 metre uzunluğunda ve 43 metre yüksekliğindeki 5 halka, ziyaretçileri selamlıyor.

Paris 2024 için kota müsabakaları sürerken, bugüne kadar 85 Türkiye'den sporcu olimpiyat kotası almayı başardı. Sporcular artistik cimnastik, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme ve yelken olmak üzere 18 branşta Türkiye'yi temsil edecek.

REKLAM Olimpiyat Oyunları’na kısa bir süre kalırken Mayıs 2022’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi destekçisi olan Türkiye İş Bankası, sporculara olimpiyatlar sürecinde yol arkadaşlığı yaparak Türkiye’de olimpiyat bilincinin artırılmasını, daha fazla gencin bu dev organizasyona katılmasını, çocuklara spor alışkanlığı kazandırılmasını amaçlıyor. “MİLLİ SPORCULARIMIZ PARİS’TE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKTİR” İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolculuğuna 1 ay gibi kısa bir süre kalmasının yarattığı heyecana vurgu yaparak “Başta sporcularımız olmak üzere antrenörleri, ilgili branş federasyonları, aileleri büyük bir disiplin, özveri ve azimle uzun süredir Paris 2024 Olimpiyatları için hazırlanıyor. Son derece yoğun, yorucu bir o kadar da heyecanlı bir süreç içerisindeler. Sporcularımız hazırlık süresince elde ettikleri kazanımları, birikimleri Olimpiyat Köyünde yapılacak müsabakalarda ortaya koyacak. Gençlerimizin Paris’te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Milli sporcularımızın kota yarışları sürerken hep birlikte heyecanlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla 18 branşta 85 sporcumuz kota almış durumda. Paris 2024 vizesi alan tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve kota mücadelesi devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

REKLAM Dünyanın en iyileri arasında yerini alan milli sporcular dışında da Türkiye'de çok başarılı gençler ve sporda henüz keşfedilmemiş daha nice cevherler bulunduğunu ifade eden Sözen, “Gençlerimizin kendilerine uygun imkânlar sağlandığında her zaman bizleri gururlandıracak, göğsümüzü kabartacak pek çok başarılara imza atacaklarını bilerek sporcularımıza destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu. OLİMPİYAT TARİHİNİN EN ‘YEŞİL’ VE EN ‘EŞİTLİKÇİ’ OYUNLARI Paris 2024’ün odağında üç başlık var; çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık. Paris 2024, olimpiyat tarihinin en ‘yeşil’ oyunları olarak adlandırılıyor. Önceki Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ortalama 3,5 milyon ton karbondioksit salınımına neden olduğu hesaplandı. Paris’te hedef bunu yarıya düşürmek. Bu amaçla organizasyonda altyapının yüzde 95’i mevcut ya da geçici kaynaklardan elde edilecek. Düşük karbonlu yapılar, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yemek hizmetleri kullanılacak.

Olimpiyat Köyü, organizasyonun ardından 12 bin kişilik bir yaşam alanına dönüştürülecek. Bir miras olarak görülecek bölgeye konut, ofis ve mağazalar kurulacak ve sürdürülebilir bir şehir bölümü yapılacak. Sporculara verilecek madalyaların bir bölümünde Eyfel Kulesi’nin 20. yüzyılda yapılan yenileme çalışmaları sırasında çıkarılan ve yıllardır saklanan demirler kullanıldı. Böylece hem geçmişe saygı hem de çevre duyarlılığıyla ilgili mesaj verilecek. REKLAM İlk kez sporcu sayılarında cinsiyet eşitliği olacak. 5 bin 250 erkek ve 5 bin 250 kadın sporcu madalya için ter dökecek. Kadınların ilk kez yarıştığı Paris’te 1900 yılında düzenlenen oyunlarda kadınların toplam katılımcılar arasındaki oranı yüzde 2,2 idi.