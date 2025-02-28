Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde A.Ö., sanayi sitesindeki cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.Ö.'nün hayati tehlikesi devam ediyor
Olay, saat 21.00 sıralarında Sanayi Mahallesi, Sanayi Sitesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.
Silah sesinin üzerine park halindeki otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tabancayla başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen A.Ö., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan A.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.