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Parkan Özturan'ın hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncu Parkan Özturan'ın hayatını kaybettiğini Oyuncular Sendikası Twitter üzerinden "Değerli tiyatro oyuncusu, çevirmen ve yayıncı, sevgili üyemiz Parkan Özturan'ı kaybettik, çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" mesajı ile duyurdu.

PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?

Parkan Özturan, 1 Eylül 1960'da dünyaya geldi.

Ortaoyuncular-Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı.

1977-1982 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro, şan-opera eğitimi aldıktan sonra sahnelerden hiç kopmayan Parkan Özturan, 2009'da kangren nedeniyle bir ayağını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmadığı için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden senet imzalatılarak taburcu edilmişti.

Daha sonra 2010 Şubat'ta Hamburg'a gelen Parkan Özturan, şeker hastalığı yüzünden burada tekrar rahatsızlanmış ve hastanede yapılan operasyonla ikinci bacağını da kaybetmişti.

1990-1995 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştım. Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitaplarıyla Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.