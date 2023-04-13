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Haberler Sağlık Parkinson'u daha erken teşhis edebilecek bir teknik geliştirildi
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Bilim insanları: Yeni teknik Parkinson'un erken teşhisine yardımcı olabilecek

ABD'li araştırmacılar, Parkinson hastalığını belirtiler ortaya çıkmadan önce tespit edebilecek ve daha erken tedaviye olanak sağlayacak bir yöntem bulduklarını açıkladı

Parkinson'u daha erken teşhis edebilecek bir teknik geliştirildi
HABERTURK.COM

Bilim insanları, Parkinson hastalığının belirtiler ortaya çıkmadan önce teşhis edilmesine yardımcı olabilecek ve tedavi arayışını hızlandırabilecek yeni bir teknik geliştirdi.

Parkinson'un teşhisi zor çünkü şu anda bu durum için spesifik bir test bulunmuyor. Belirtiler değişkenlik gösteriyor ve diğer birçok hastalıkla benzerlik gösteriyor. Bu da hastalığın sıklıkla yanlış teşhis edilmesine sebep olabiliyor.

BULGULAR PARKİNSON'UN ERKEN TEŞHİS, TANI VE TEDAVİSİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları, hastalıkla ilişkili anormal proteinlerin birikimini belirtiler ortaya çıkmadan çok önce tespit etmenin bir yolunu bulduklarını ifade etti. Bulguları Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırma, alfa-sinüklein tohum amplifikasyon tahlili (alphaSyn-SAA) olarak bilinen yöntemin, hastalığa yakalanma riski taşıyan kişileri doğru bir şekilde belirleyebileceğini doğruluyor gibi görünüyor. Bulgular Parkinson'un erken teşhis, tanı ve tedavisinin önünü açabilir.

Küresel olarak, Parkinson'un yaygınlığı son 25 yılda iki katına çıktı. 10 milyon kadar insan ise bu hastalıktan muzdarip.

Çalışmanın başyazarlarından olan Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. Andrew Siderowf, "Parkinson hastalığı patolojisi için etkili bir biyobelirteç tanımlamak, durumu tedavi etme şeklimiz üzerinde derin etkilere sahip olabilir. Bu, potansiyel olarak hastalığı daha erken teşhis etmeyi, farklı hasta alt grupları için en iyi tedavileri belirlemeyi ve klinik deneyleri hızlandırmayı mümkün kılabilir."

BELİRTİLER YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Parkinson, beyin ve sinir sistemi boyunca alfa-sinüklein (alphaSyn) olarak bilinen anormal proteinlerin birikmesinden kaynaklanır. Bu birikimin titreme, hareket yavaşlığı veya kas sertliği gibi fiziksel semptomlar ortaya çıkmaya başlamadan yıllar önce gerçekleştiği düşünülüyor.

AlphaSyn-SAA tekniğinin kullanışlılığını değerlendirmek için şimdiye kadarki en büyük çalışmalardan biri olduğu belirtilen araştırmaya, bin 123 kişi katıldı.

Tekniğin Parkinson hastalarını doğru bir şekilde saptayabildiği teyit edilirken, aynı zamanda risk altındaki bireyleri ve tanıdan önce erken, motor olmayan belirtileri olanları belirleyebileceği öne sürüldü. Bununla birlikte araştırmacılar, alphaSyn-SAA tekniğinin kullanışlılığını tam olarak değerlendirmek için daha büyük örneklem boyutlarına sahip daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulacağı konusunda uyarıda bulundu.

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