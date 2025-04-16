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        Haberler Sağlık Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde buldu | Sağlık Haberleri

        Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde buldu

        Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa (EB)" hastası 20 yaşındaki ABD'li Arianna Ledesma Arias'ın rahatsızlığı nedeniyle birbirine bitişik olan parmakları, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki operasyonla ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:18
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        Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir'de buldu
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        Washington eyaletinde yaşayan Arias, rahatsızlığı nedeniyle araştırma yaparken Türkiye'deki bir yardımlaşma derneğiyle iletişime geçti.

        Derneğin yönlendirmesiyle Eskişehir'e gelen genç kız, burada yapılan tetkiklerin ardından tedavi sürecine başladı.

        Hastalığı nedeniyle yıllardır ellerini kullanamayan Arias, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyon sonrası parmaklarını hareket ettirebilir hale geldi.

        Arias, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçirdiği operasyonun hayatını değiştirdiğini söyledi.

        Yıllarca iki elini de kullanamadığını belirten Arias, "Maalesef benim ülkemde ellerimin ameliyat edilmesi oldukça zor. Şansımıza buradaki doktorumuzu bulduk. Geçmişte yapmadığım şeyleri artık yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

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        "KIZIMIN HAYATI DEĞİŞTİ"

        Başarılı geçen operasyondan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren anne Natali Arias, "Karmaşık duygular içindeyim. Buraya bu kadar çabuk gelmeyi beklemiyorduk. Doktorumuzu bulduğumuz için çok mutluyum. Sosyal medyadan mesaj gönderdiğimde bana cevap vermişti ve çok ilgilenmişti. Kızımın hayatı değişti" diye konuştu.

        Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Calavul ise son bir yılda aynı klinikte 25 kelebek hastasını ameliyat ettiklerini bildirdi.

        Arias'a yapılan cerrahi müdahale sonrası 10 parmağının açıldığını vurgulayan Calavur, şu bilgileri paylaştı: "Dernek, bu ameliyatın Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapıldığını öğrenince hastayı bize yönlendirdi. Öncelikle ABD'den Eskişehir'e gelen hastayı muayene ettik. İlk muayenede her iki elin parmakları tamamen kapalıydı. Yapılan tetkikler sonucunda tüm parmaklarını açabileceğimizi öngördük ve ameliyata aldık. Cerrahi müdahaleyle 10 parmağını da açtık."

        Calavur, Arias'ın yaklaşık 2 ay içinde 10 parmağını kullanarak yemek yiyebileceğini, kıyafetlerini giyebileceğini ve kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabileceğini sözlerine ekledi.

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