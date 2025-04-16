Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde buldu

Washington eyaletinde yaşayan Arias, rahatsızlığı nedeniyle araştırma yaparken Türkiye'deki bir yardımlaşma derneğiyle iletişime geçti.

Derneğin yönlendirmesiyle Eskişehir'e gelen genç kız, burada yapılan tetkiklerin ardından tedavi sürecine başladı.

Hastalığı nedeniyle yıllardır ellerini kullanamayan Arias, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyon sonrası parmaklarını hareket ettirebilir hale geldi.

Arias, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçirdiği operasyonun hayatını değiştirdiğini söyledi.

Yıllarca iki elini de kullanamadığını belirten Arias, "Maalesef benim ülkemde ellerimin ameliyat edilmesi oldukça zor. Şansımıza buradaki doktorumuzu bulduk. Geçmişte yapmadığım şeyleri artık yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

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"KIZIMIN HAYATI DEĞİŞTİ"

Başarılı geçen operasyondan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren anne Natali Arias, "Karmaşık duygular içindeyim. Buraya bu kadar çabuk gelmeyi beklemiyorduk. Doktorumuzu bulduğumuz için çok mutluyum. Sosyal medyadan mesaj gönderdiğimde bana cevap vermişti ve çok ilgilenmişti. Kızımın hayatı değişti" diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Calavul ise son bir yılda aynı klinikte 25 kelebek hastasını ameliyat ettiklerini bildirdi.