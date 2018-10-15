Siber suçluların (hacker) internetin karanlık dünyasındaki yeni gelir kapısı pasaport görüntüleri oldu. Ortalama 14.7 dolardan taranmış pasaport fotoğraflarını alıp satan siber suçluların, bu görüntülerden biyometrik çip ve hologram benzeri güvenlik önlemlerini bile aşabileceği ortaya çıktı.

Siber güvenlik alanında tüketicileri bilgilendiren bir kuruluş olan Comparitech, internetin kara borsasında elden ele geçen taranmış pasaport görüntülerinin pazarını analiz etti. Buna göre yasa dışı yollarla satılan taranmış pasaport görüntüleri siber suçlulara, güvenlik önlemlerinin etrafından dolaşma imkanı sağlıyor.

Aslında taranmış bir pasaport görüntüsü, kullanıcının kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın fotoğrafından ibaretmiş gibi görünse de bunun aracılığıyla kişisel bilgilerin yanı sıra pasaportun 9 rakamlı özel numarasına da erişilebiliyor. Suçlular, bu yolla ele geçirdikleri bilgileri, sahte isimlerle banka hesabı açmak için kullanabiliyor.

Comparitech’in tespitlerine göre internette bir pasaportun dijital olarak taranmış hali ortalama 14.7 dolara satılıyor. Eğer bu görüntüyle birlikte adres bilgisini gösteren bir fatura veya kimlik bilgisini kanıtlayan bir selfie fotoğrafı da varsa ortalama fiyat 61.3 dolara çıkıyor.

Yapılan incelemelere göre en yaygın internetin bu kara borsasında en yaygın el değiştiren taranmış pasaportlar, Avustralyalılara ait. En pahalı taranmış pasaport görüntüleri ise ortalama fiyatı 124.8 dolar olan Fransa’nın.

DİJİTALİ DAHA PAHALIYA SATILIYOR

Fiziksel olarak da pasaportların el değiştirdiği ‘dark web’te bu belgelerin ortalama fiyatı 1478 dolar iken, dijital olarak tüm bilgileriyle birlikte taranmış olan gerçek pasaportlar ise ortalama 13 bin 567 dolardan satılıyor.

Kişisel bilgilerin nasıl satıldığını inceleyen araştırmacı Paul Bischoff, “Pasaport taramalarının sahtecilikte kullanımı çok şaşırtıcı. Çoğu bankacılık ve finans kurumu sadece iki adet kimlik doğrulaması istiyor. Bu bence oldukça yetersiz. Kayıt olanlara ödül vadeden ve kişinin kimliğini doğrulamak için fazladan bir adım eklemeyen bankalar, ödeme şirketleri ve kripto para borsaları bu dolandırıcılıkların başlıca hedefleri olabiliyor” dedi.

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