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Pasaportlar hakkında 13 gerçek: Hangisinin sahtesini yapmak en zoru?

Pasaport, bazıları için dünyanın anahtarı, bazıları içinse dünya vatandaşlarının serbestçe dolaşabilmesinin önünde bir engel. Ancak renkleri ya da üzerindeki mühürler ne olursa olsun, hepsinin ardında enteresan bir hikaye var. İşte pasaportlar hakkında pek bilinmeyen 13 gerçek.

Giriş: 10.01.2019 - 09:06 | Güncelleme:  
- Getty Images
Pasaportunuz dünyayı keşfetmeniz için anahtarınız olabilir.

Uluslararası bir seyahate çıkmadan önce, pasaportunuzun geçerlilik süresini kaç kez kontrol ettiniz?

Şu anda dünya genelinde milyonlarca kişi seyahate çıkmadan önce tam da bunu yapıyor olabilir.

Pasaportlar şu anda siyaseten de önemli bir tartışma konusu. Pasaport, ya seyahatin ve keşfin kapılarını açan değerli bir belge ya da dünya vatandaşlarının serbestçe seyahat edebilmesine engel olarak görülüyor.

Neden uluslararası seyahat için bu özel belgelere ihtiyaç duymaya başladığımızın arkasında enteresan bir tarih var. İşte pasaportlara dair pek bilinmeyen 13 gerçek.

1. İskandinav ülkelerinin pasaportlarında Kuzey Işıklarını görebilirsiniz

- Getty Images
İskandinavyalılar Kuzey Işıkları olmadan bir yere gitmiyor.

İskandinav ülkelerine ait bir pasaportu ultraviyole ışığın altına koyarsanız sayfalarda Kuzey Işıklarının pırıldadığını görebilirsiniz.

2. İlk pasaport İncil'de geçiyordu

- Getty Images

Nehemya Kitabı'nda Fars Kralı 1.Artahşasta bir yetkiliye Yahudiye'deki seyahatlerinde güvenli geçiş sağlayan bir belge veriyor.

3. Pasaportlara 1. Dünya Savaşı sonrası fotoğraf zorunluluğu getirildi

- Getty Images
Bir zamanlar, pasaportlarda fotoğraf zorunluluk değildi.

Pasaportta fotoğraf, bir Alman ajanının sahte bir Amerikan pasaportuyla İngiltere'ye girmesinden sonra, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından zorunlu hale geldi.

4. ABD'de kilo mu verdiniz? Yeni bir pasaport alın

- Getty Images

ABD'de, kilo almanız, vermeniz, bir yüz ameliyatı geçirmeniz, yüzünüzdeki büyük bir dövmeyi sildirmeniz ya da yüzünüze dövme yaptırmanız halinde pasaportunuzu yenilemeniz gerekiyor.

5. Eskiden pasaportlarda aile fotoğrafları da kabul ediliyordu

- Getty Images

Pasaportlara fotoğraf zorunluluğunun geldiği ilk dönemlerde, istediğiniz fotoğrafı kullanabiliyordunuz.

Hatta ailece çektirdiğiniz fotoğraflar bile kabul ediliyordu.

6. Pasaportunuzu süresi dolmadan 6 ay önce yenileyin

- Getty Images

Bir yolculuğa çıkmadan önce, pasaportunuzun dolma süresiyle kumar oynamayın.

Bazı ülkeler, giriş yapılmasından sonra pasaportta 3 aylık geçerlilik süresini yeterli görüyor. Buna çoğu Avrupa ülkesi de dahil.

Ancak yine de güvende olmak için en az 6 aylık geçerlilik süreniz olmalı. Çin, Endonezya. Rusya, Suudi Arabistan ve bazı diğer ülkelerin istediği geçerlilik süresi bu.

Ülkenize dönecek pasaportunuz olmaksızın, bir yerde mahsur kalmak istemiyorsanız, geçerlilik süresine dikkat etmelisiniz.

7. Avustralya'nın Queensland eyaletine pasaportsuz girilebiliyor

- Getty Images

Ama sadece Papua Yeni Gine'nin kuzeyindeki belirli 9 köyden birinde yaşıyorsanız.

Bu köylerde yaşayanların, Papua Yeni Gine'yle yapılan bağımsızlık anlaşması uyarınca Queensland'e pasaportsuz giriş hakları var.

8. Vatikan'da pasaport kontrolü yok

- Getty Images
Vatikan'ın 1 numaralı pasaportu Papa'nın.

Vatikan'a girişte pasaport kontrolü yok ama Papa, Vatikan'ın 1 numaralı pasaportunu taşıyor.

9. Çoğu ABD'linin pasaportu yok

- Getty Images
Birçok ABD vatandaşının pasaportu yok.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 321 milyon 362 bin 789 ABD vatandaşından sadece 121 milyon 512 bin 341'inin pasaportu var.

10. Tonga pasaport sattı

- Getty Images
Tonga, pasaportları satıyordu

Tonga, 20 bin dolara pasaport satıyordu.

Tonga Kralı 4.Taufa'ahau Tupou'nun, gelir elde etmek için Tonga pasaportlarını sattığı söyleniyordu.

11. Finlandiya ve Slovenya pasaportlarında hareketli görüntü var

- Getty Images
Hareketli resim kitabı

Havaalanında beklerken sıkıldıysanız ve Finlandiya ya da Slovenya pasaportunuz varsa, küçük bir eğlence yaşayabilirsiniz.

Bu pasaportların sayfalarını hızlıca çevirdiğinizde, sayfaların altında hareketli bir görüntü oluşuyor.

12. Sahtesi en zor yapılabilen Nikaragua Pasaportu

- Getty Images
Nikaragua Pasaportu, sahtesi en zor yapılabilen seyahat belgesi

Nikaragua Pasaportu'nun 89 farklı güvenlik önlemi var. Bunlara hologramlar ve filigranlar dahil.

Bu nedenle Nikaragua Pasaportu'nun en zor taklit edilen seyahat belgesi olduğu söyleniyor.

13. İngiltere Kraliçesi'nin pasaportu yok

- Getty Images

Kraliçe 2. Elizabeth'in yanına pasaportunu alıp almadığını kontrol etmesine gerek yok. Çünkü pasaportu yok. Kağıt üzerinde tüm vatandaşlarına seyahat belgesi veren makam olduğu için kendisinin pasaportu bulunmuyor.

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