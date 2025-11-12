Pasifik Holding halka arz ne zaman? Pasifik Holding kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Pasifik Holding halka arz oluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiğiyle dünyaya açılan yenilikleri, teknoloji ve savunma sanayisindeki atılımları ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarıyla faaliyet gösteren Pasifik Holding, halka açılıyor. İşte, 2025 Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) halka arz tarihi ve tüm detaylar