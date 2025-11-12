Pasifik Holding halka arz ne zaman? Pasifik Holding kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) halka arz tarihleri belli oldu. Borsa kodu PAHOL olacak şirkette halka arz lot dağıtımı, katılım endeksi ve halka arz tarihi gibi detaylar merak ediliyor. Toplamda 3 gün sürecek olan halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlendi. Peki, Pasifik Holding halka arz ne zaman? Pasifik Holding kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Pasifik Holding halka arz oluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiğiyle dünyaya açılan yenilikleri, teknoloji ve savunma sanayisindeki atılımları ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarıyla faaliyet gösteren Pasifik Holding, halka açılıyor. İşte, 2025 Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) halka arz tarihi ve tüm detaylar
PASİFİNG HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Pasifik Holding'in talep toplama işlemleri başladı. 12-13-14 Kasım 3 gün sürecek başvurular, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabilecek.
Halka Arz Fiyatı: 1,50 TL
Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım / Yüksek Başvurulu Oransal Dağıtım
Borsa Kodu: PAHOL (BIST Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)
Toplam Lot (Pay) Sayısı: 4.000.000.000 Lot
Halka Arz Büyüklüğü: 6 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %20
SPK takviminde yer aldığı üzere halka arz katılım endeksine uygun değil.
PASİFİK HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL).
- 250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL).
- 350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL).
- 500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL).
- 700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.