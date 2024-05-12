Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Patpat evin oturma odasından içeri girdi

        Patpat evin oturma odasından içeri girdi

        Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak bir evin oturma odasına girdi. Kaza sonucu evde hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patpat evin oturma odasından içeri girdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyünde tarladan dönen Ş.D. yönetimindeki patpatın iddiaya göre freni tutmadı.

        Kontolden çıkan araç, bir evin duvarına çarpıp oturma odasından içeri girdi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ev sahipleri korku ve panik yaşarken evde hasar oluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"