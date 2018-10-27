Patronato - Rosario Central rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Patronato, 28 Ekim 2018 Pazar günü Rosario Central takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Maç öncesi Patronato 4 puanla 26. sırada, Rosario Central 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Patronato, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rosario Central son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da Patronato kazanır 2.60, berabere biter 2.80, Rosario Central kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Patronato son haftadaki Banfield müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rosario Central ise Estudiantes maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Patronato, 3 gol attı ve 8 gol yedi.

Rosario Central, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rosario Central, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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