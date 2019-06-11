Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.57 azalarak 152 bin 456 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları 2019 yılının ilk beş ayında geçen yıla göre yüzde 48.71 oranında azalarak 120 bin 354 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı da Ocak-Mayıs döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 52.56 daraldı ve 32 bin 102 adete geriledi.

MAYIS AYI SATIŞLARI YÜZDE 55 DÜŞTÜ

ODD raporunda pazarın Mayıs ayı performansına da yer verildi.

Buna göre, Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 54.62 azalarak 33 bin 16 seviyesine geriledi.

Mayıs ayındaki otomobil satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.6 oranında düştü ve 27 bin 126 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da mayısta 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 62.07 daraldı ve 5 bin 890'a geriledi.

ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, 2019 yılı Mayıs ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 50, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 50 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35.1 azalış izlendi.

DİZELLERİN PAYI GERİLEDİ HİBRİTLERİN ARTTI

İlk 5 aylık dönemde 76 adet elektrikli ve 3 bin 860 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobillerin satışlarında iki kat artış yaşanırken, bu otomobillerin toplam satışlar içindeki payı ise 3 puan artış ile yüzde 3.21'e çıktı.

Söz konusu dönemde, dizel otomobil satışlarının payı ise 5 puanlık düşüşle yüzde 55.26’ya geriledi. Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65.52’ye ulaştı.

2019 yılı Mayıs ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

YIL SONU BEKLENTİSİ 400 BİN ADET

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62.8 pay alarak 75 bin 602 adetlik satışa imza atan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51.7 pay ile yine sedan otomobiller oldu.

2019 yılı Mayıs ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71.50 pay ile van, ardından yüzde 12.61 pay ile kamyonet, yüzde 8.41 pay ile minibüs ve yüzde 7.48 pay ile pick-up yer aldı.

ODD raporunda, 2019 yılı otomotiv pazarının 350 bin-400 bin adet aralığında olacağı tahminine yer verildi.