Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.