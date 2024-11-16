Peaky Blinders dans gösterisi Zorlu PSM'de

III. RICHARD // 18-19 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 20.00

Çağdaş tiyatronun dehalarından biri kabul edilen, sahneye koyduğu her eserle izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandığı gibi tiyatro tarihinde de yeni bir sayfa açan Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından festivale bir başyapıtla dönüyor. Nora Bir Bebek Evi, Hamlet ve Bir Halk Düşmanı yapımlarıyla İstanbullu izleyicileri de derinden etkileyen topluluk bu kez dünya sahnelerini kasıp kavurduğu III. Richard ile festivale konuk oluyor. Alışılmış kuralları yıkmayı ve ezber bozmayı seven Thomas Ostermeier, Shakespeare’in orijinal metnine sadık kalırken III. Richard’ı kötülüğün doğasına derinlemesine dalan bir başyapıt olarak sahneye taşıyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 18 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezonunda da izleyicilerini Zorlu PSM touché by N Kolay’da bekliyor.

AŞK BİTER Mİ? // 18- 20 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00 Kimi zaman Attila İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Misakyan, Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili birbirleriyle yüzleşerek AŞK BİTER Mİ? sorusuna yanıt arıyor. Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor. Aşk Biter Mi? Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

REKLAM SARP APAK STAND UP // 19 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 Sayısız başarılı yapımla tanınan ünlü oyuncu Sarp Apak, bu defa uzun yıllardır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Bir süredir pişirdiği çok beğenilen setiyle touché by N Kolay’da görkemli bir hırpalanış hikayesiyle tanıştıracak. KEL DİVA // 19 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

MAHALLEMİZ EŞRAFINDAN // 20 KASIM // %100 STUDIO // 20.30 Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir ada; adanın en kötü özelliği yuvarlak olması. “Kalp mi var burada ne? Ay bir de harf var yanında, dur bakayım! ‘S’ var. Vallahi ‘S’ var!” 15 yaşındaydım; öyle bir çarptı ki o domates suratıma, sanki bir daha yüzümden o kırmızılık hiç gitmedi. “İnsanlar birbirlerine neden ve niçin domates fırlatırlar? Bilenler? Yok.” Mahallemiz Eşrafından, dan, dan, dan.

TOLGA ŞANLI POWER TRIO // 20 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 İstanbul merkezli gitarist, besteci ve prodüktör Tolga Şanlı, müzik dünyasında geniş bir yelpazede yer alan yetenekleriyle tanınmaktadır. Bağımsız ve büyük plak şirketlerine bağlı sanatçılarla neredeyse her popüler müzik türünde kayıtlar yapmakta ve performanslar sergilemektedir. Kendi ismi altında özgün besteler ve prodüksiyonlar da gerçekleştiren Şanlı, müzikal derinliği ve çeşitliliği ile dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

PEAKY BLINDERS: THE REDEMPTION OF THOMAS SHELBY // 21-24 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 20.00 Yapı Kredi 80. Yıl Etkinlikleri kapsamında tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan BAFTA Ödüllü Peaky Blinders, Rambert Dans Tiyatrosu’nun çarpıcı sahne uyarlaması ve ikonik müzikleri ile 21-24 Kasım tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor.

SELÇUK YÖNTEM İLE BİRAZ ŞİİR BİRAZ ŞARKI // 21 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Selçuk Yöntem’le cazın ritminde şiirle dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Dünya prömiyerini 9 Eylül’de Londra’nın en prestijli sahnelerinden Cadogan Hall’da gerçekleştiren bu özel etkinlik, Türkiye prömiyerini 21 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleştirecek. Nâzım Hikmet, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan ve daha birçok şairin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturan bu benzersiz gecede, Selçuk Yöntem’in etkileyici yorumu ve quartetin olağanüstü müzikalitesi birleşerek unutulmaz anlar yaşatacak.

REKLAM SECOND // 22 KASIM // %100 STUDIO // 21.00 Büyük ilgi gören şarkılarıyla Second, enerjisi hiç tükenmeyen şarkılarıyla yıllar içinde kitlesini büyüttü,, Pop punk türünün devleri NOFX, Yellowcard, Mxpx gibi gruplar ile İstanbul'da aynı sahneyi paylaştı. 2020 yılının başında çıkardıkları "Aklımda Bi Kördüğüm" ile yeni bir pop-punk hikâyesi yazmaya başlayan grubun yepyeni EP'si "biz bi şarkı olamadık"tan şarkılar da bu gece seyircisiyle buluşuyor.

KEREM GÖRSEV TRIO // 22 KASIM // touché by N Kolay // 21.00 .png Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan tri ekibiyle touché by N Kolay’da! DATE NIGHT WİTH TUĞRUL TÜLEK // 23 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 ‘Tuğrul Tülek ile Date Night Şarkıları’ oyuncu, yönetmen ve müzisyen olarak sanat dünyasında farklı disiplinlerdeki performanslarıyla tanınan Tuğrul Tülek’in yeni sahne projesi.

İlk “date”inizde nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Ya da yıllardır birlikte olduğunuz, eşiniz, partneriniz, sevgilinize sürpriz bir gece mi hediye etmek istediniz? Yahut “deytle meytle işim olmaz sadece eğlenmek istiyorum” mu diyorsunuz? O zaman sizi Date Night Şarkıları gecesine alalım. Bir taraftan date hikayelerimizi, date facialarımızı, date zaferlerimizi paylaşırken bir taraftan da dünya müzik tarihinin en romantik, en klasik, en aşk dolu ya da anti-romantik şarkılarından oluşan seçkin bir repertuvarla sizi son derece şık bir geceye davet ediyoruz.

TEŞEKKÜRLER ÖĞRETMENİM // 23 KASIM // GALERİ ALANI // 14.00 Bu Öğretmenler Gününde Melinda Satar ile öğretmenlerimize ne kadar değer verdiğimizi göstermek için bir çiçek buketi tasarlayacağız. Sizler de bu etkinlikte kendi ellerinizle hazırladığınız çiçek buketlerini ve kısa teşekkür notlarınızı öğretmenlerinize verebilirsiniz. Bu sayede, onlara ne kadar kıymetli olduklarını hissettirebilir ve emekleri için teşekkür edebilirsiniz. Haydi, ellerinizle hazırladığınız bu güzel sürprizlerle öğretmenlerimizi mutlu edelim.

ALİ CONGUN STAND UP // 23 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00 Yayınladığı “Şehir Eliti” isimli Stand-up gösterisinde kasaba kurnazlığının kentlileşme çabalarını ironi ve incelikle işleyen Ali Congun, bu defa kariyer çabası ve aşk acısı temalı yeni setiyle 23 Kasım Cumartesi 21:00’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde

REKLAM KUSURSUZ DÜNYA MÜZİKALİ // 23-24 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 12.00-14.30 Çocuklarla en sevilen oyunları 21 senedir buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kusursuz Dünya Müzikali ile bu sene de her yaştan izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal’ın yer aldığı, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyenleri yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, sezon boyunca Zorlu PSM’de.