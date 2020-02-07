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Pegasus kazasında pilotların ifadeleri bekleniyor!

Türkiye'yi derinden yaralayan Pegasus Havayolları'na ait uçak kazasında yaralar sarılmaya çalışılıyor. 3 yolcunun hayatını kaybettiği feci kazada yaralanan 180 kişiden 92'si taburcu edildi. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 yaralının ise tedavisi sürüyor. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında da pilotların ifade vermeleri bekleniyor.

Pegasus uçak kazası
HABERTURK.COM

Türkiye önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen büyük bir uçak kazasına sahne oldu. İzmir-İstanbul seferini yapan ve 177'si yolcu 183 kişiyi taşıyan Pegasus Hava Yolları’na ait PC2193 sefer sayılı uçak, saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pist dışına çıkarak 3 parçaya bölündü. Feci kazada yolculardan Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar adlı yolcular hayatını kaybederken 180 kişi yaralandı. Kazada uçağın kaptan pilotu Mahmut A.'nın durumunun iyi, Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'nin ise durumunun ağır olduğu açıklandı. 

14 YARALI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu olduğunu, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 yaralının tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 

İKİ ÇİN VATANDAŞI DA AĞIR YARALI

Öte yandan Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında 2 Çinli vatandaşın ağır yaralandığını açıkladı. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, başkonsolosluğun olaydan sonra derhal acil müdahale mekanizması başlatıp, hava yolu şirketi ve yerel yönetimle iletişime geçtiği vurgulandı. Edinilen bilgilere göre, uçakta bulunan 4 Çin vatandaşından 2'si kazada ağır yaralandı.

PİLOTLARIN KAN ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

Türkiye'yi sarsan feci kazanın ardından da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kaptan Pilot Mahmut A. ve Yardımcı Pilot Ferdinat P.'den uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınacağıo kaydedildi. Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik izceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde karar alındı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti. Pilotların ifadelerinin de alınacağı soruşturmada, tüm güvenlik kamerası görüntülerinin de detaylı şekilde inceleneceği belirtildi.

30 METREDEN DÜŞTÜ, 3’E BÖLÜNDÜ!

Kazanın ardından da yaşanan dehşetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Yolcuların ifadeleri ve görüntülerden çıkan detaylara göre, Boeing 737 tipi uçak uçak piste sert bir şekilde indi, rüzgar ve yağmurun da etkisiyle savrulmaya başladı. Bu sırada ise meydanda bulunan elektronik bazı cihazlara çarptı. Kanat ve gövdede hasar oluştu. Uçak bu sırada 25-30 metre yüksekten düşerek ‘çevre güvenlik duvarına’ çarptı. Çarpmanın etkisiyle de uçak, 4 nolu koltuğun bulunduğu noktadan parçalandı. Bu esnada ise bazı yolcular uçaktan fırladı. Yolculardan 3’ü sıkıştı. Kurtarma ekipleri kaza sonrasında bu yolculardan bazılarına cep telefonları üzerinden ulaşmayı başardı. Böylece hayatta oldukları tespit edildi.  

ÖNCEKİ 2 UÇAK PİSTİ PAS GEÇMİŞ!

Kaza öncesinde ise rüzgar ve yağmurun etkili olduğu bölgede, Sabiha Gökçen Havalimanı için alçalan iki uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi. Havalimanından bu esnada kuyruk ve yan rüzgarların oldukça şiddetli olduğu belirtildi. Kaza kapan uçağın öncesindeki iki uçağın meteorolojik koşulları gözeterek (yağmur ve rüzgar) inişe uygun olmadığüı için poisti pas geçtikleri kaydedildi. Pas geçen uçaklar kuleden rüzgarı karşılarına alarak ters iniş talep edip bu şekilde inişleri gerçekleştirirklen, Pegasus’a ait kaza yapa uçak rüzgar yönünde inerek savrulmaya başladı. Facida bu sırada yaşandı.

MEYDAN 10 SAAT UÇUŞLARA KAPATILDI

Kazanın ardından da Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara sabah saat 04.00’e kadar kapatıldı. Sabah saat 09.30’da ise hava trafiği normale döndü.

KULE DE PİLOT DA HATALI İDDİASI!

Olayın ardından da kazanın nedenlerine ilişkin çok sayıda tartışma ortaya çıktı. Habertürk TV’de önemli açıklamalar yapan Hava Kuvvetleri Emekli Hava Trafik Kontrolörü Zafer Yeşilgül, meydanda hızı 22 knot ve hamlesi de 34 knot olan kuvvetli bir rüzgar uyarısı yapıldığını ve bu uyarının pisti pas geçen önceki uçağın kaptanı tarafından da hamle hızı bu kez 37 olarak rapor edildiğini hatırlattı. Yeşilgül,  inişe izin veren kulenin de inişe karar veren pilotun da inisitafif alamayacağını kaydederek, “Kule de pilot da hatalı. Meydanda rüzgar oldukça hızlı. Uçağın normal inbişi 160 knot iken 190 knot hızında iniş yapıyor. Bu nedenle kule böyle etkili bir pistte  inisiyatif kullanamaz, ayrıca pilot da böyle etkili bir rüzgarda inemez” dedi.  

“KARA KUTU” FRANSA YOLCUSU

Öte yandan uçak kazasının nedeninin ortaya konulmasında kritik rol üstlenecek “kara kutu” olarak adlandırılan CDR ve FDR, Fransa yolcusu...

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ankara’dan uzman ekipler, kazanın nedeni araştırmak üzere bölgeye gönderildi. ABD’den de Ulusal Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nden 4, ABD sivil havacılık otoritesinden 2 uzman ile kaza yapan uçağın üreticisi Boeing firmasından 2-3 kişilik bir heyet bugün İstanbul’a gelecek.

Kaza sonrasında “kara kutu” olarak adlandırılan CDR ve FDR bulunmuş, kazayı araştıran ekiplere teslim edilmişti. “Kara kutu”nun önce THY Teknik’te deşifre edilmesi düşüncesi öne çıktı. Daha sonra kazanın boyutları, izleyen aşamada gündeme gelebilecek olası bazı spekülasyonlar ve süreçler değerlendirildi. Şimdi, “tarafsızlık” kaygıları çerçevesinde Fransa’ya gönderilmesi üzerinde duruluyor. Bu noktada ABD ile de temas kuruldu. ABD, deşifre işlemleri için “Biz yardımcı oluruz” karşılığını verdi. Almanya da seçenekler arasında yer alıyor. Bu aşamada ağırlık Fransa’da…

UÇAK KAZASINDA 'RESA' SORUNU

Faciada ayrıca uçağın kırıma uğradığı pistte, kısaca "Pist sonu emniyet alanı"nın bulunmadığı belirtildi. Pist sonunda duramayan uçağın, RESA alanı olması gereken yerde bulunan 25 metrelik uçuruma düştüğü ve parçalandığı kaydedildi. 

Ekiplerin ise, Sabiha Gökçen’de bu konuda da bir ön inceleme yaptığı belirtiliyor. Gözler, RESA konusunda kazayla ilgili raporda olacak. Raporda, bir önerinin yer alabileceği ifade ediliyor.

PEGASUS’TAN AÇIKLAMA: PİLOTLARIMIZ RİSK VARSA PAS GEÇMEK İÇİN TEŞVİK EDİLİRLER

Kazanın ardından açıklama yapan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane ise, “Kara kutu alındı, emniyet altına konuldu. Deşifre çalışması başlatıldı” dedi. Kazayı anlatırken göz yaşlarını tutamayan Nane, “Şirketimizin skorları AB standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir” dedi. Uçaklarının 5-3 yaş ortalamasına sahip olduğunu kaydeden Nane, "Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak gelişime ve iyileşmeyi yerine getireceğimizi taahhüt ederiz" şeklinde açıklama yaptı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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