Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara, 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili son derece önemli teknik bir sorunu ya da “eksiği” konuşuyor. Sabiha Gökçen’de, uçağın kırıma uğradığı pistte, kısaca “RESA” olarak nitelendirilen 90 metre uzunluğunda olması gereken “Pist Sonu Emniyet Alanı”nın bulunmadığı belirtiliyor. Pist sonunda duramayan uçağın, RESA alanı olması gereken yerde 25 metrelik uçuruma düştüğü ve parçalandığı kaydediliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi, hastanelere sevk edildi.

ANKARA ALARMA GEÇTİ

Ankara’da, başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere havacılık sektörüyle ilgili tüm birimler kazayı yakın markaja aldı. Kazayı ve gerekçesini araştırmak üzere ekipler sevk edildi. Habertürk, bu birimlerde gündeme gelen ve kazanın gerekçesine ilişkin değerlendirmelerde de göz önünde bulundurulan kritik bazı unsurlara ulaştı.

“PİST SONU EMNİYET ALANI”

Bu unsurlardan biri, sektörde kısaca RESA olarak bilinen “Pist Sonu Emniyet Alanı”. Peki, “RESA” nedir? Piste erken temas eden veya pist sonunda duramayan bir uçağın uğrayacağı zararı azaltmak üzere öngörülen ve şerit sonuna bitişik alan olarak tanımlanıyor. Bunun, 90 metre uzunluğunda olması gerekiyor.

Sabiha Gökçen’de, uçağın kırıma uğradığı pistte, kısaca “Pist Sonu Emniyet Alanı”nın bulunmadığı belirtiliyor. Pist sonunda duramayan uçağın, RESA alanı olması gereken yerde bulunan 25 metrelik uçuruma düştüğü ve parçalandığı kaydediliyor.

PEPKİ RESA NEDEN YOK?

Uzmanlar, bunun bir maliyet kalemi olduğunu belirterek, “Buna ilişkin bir çalışma ya da değerlendirme yapılmadığı görülüyor. Kaza sonrasında tüm bu konular değerlendirilecek ve yeniden durum gözden geçirilecektir” dedi.