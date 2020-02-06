Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında RESA sorusu

Sabiha Gökçen’de, uçağın kırıma uğradığı pistte, kısaca “Pist Sonu Emniyet Alanı”nın bulunmadığı belirtiliyor. Pist sonunda duramayan uçağın, RESA alanı olması gereken yerde bulunan 25 metrelik uçuruma düştüğü ve parçalandığı kaydediliyor.

uçak kazası

Ankara, 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili son derece önemli teknik bir sorunu ya da “eksiği” konuşuyor. Sabiha Gökçen’de, uçağın kırıma uğradığı pistte, kısaca “RESA” olarak nitelendirilen 90 metre uzunluğunda olması gereken “Pist Sonu Emniyet Alanı”nın bulunmadığı belirtiliyor. Pist sonunda duramayan uçağın, RESA alanı olması gereken yerde 25 metrelik uçuruma düştüğü ve parçalandığı kaydediliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi, hastanelere sevk edildi.

ANKARA ALARMA GEÇTİ

Ankara’da, başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere havacılık sektörüyle ilgili tüm birimler kazayı yakın markaja aldı. Kazayı ve gerekçesini araştırmak üzere ekipler sevk edildi. Habertürk, bu birimlerde gündeme gelen ve kazanın gerekçesine ilişkin değerlendirmelerde de göz önünde bulundurulan kritik bazı unsurlara ulaştı.

“PİST SONU EMNİYET ALANI”

Bu unsurlardan biri, sektörde kısaca RESA olarak bilinen “Pist Sonu Emniyet Alanı”. Peki, “RESA” nedir? Piste erken temas eden veya pist sonunda duramayan bir uçağın uğrayacağı zararı azaltmak üzere öngörülen ve şerit sonuna bitişik alan olarak tanımlanıyor. Bunun, 90 metre uzunluğunda olması gerekiyor.

Sabiha Gökçen’de, uçağın kırıma uğradığı pistte, kısaca “Pist Sonu Emniyet Alanı”nın bulunmadığı belirtiliyor. Pist sonunda duramayan uçağın, RESA alanı olması gereken yerde bulunan 25 metrelik uçuruma düştüğü ve parçalandığı kaydediliyor.

PEPKİ RESA NEDEN YOK?

Uzmanlar, bunun bir maliyet kalemi olduğunu belirterek, “Buna ilişkin bir çalışma ya da değerlendirme yapılmadığı görülüyor. Kaza sonrasında tüm bu konular değerlendirilecek ve yeniden durum gözden geçirilecektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020? 6 Şubat Af yasası son gelişmeler
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2020
Son dakika... Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor
GÜNDEM1'i gri listede 5 terörist teslim oldu
Son dakika polis öldürdü! Aracını çalan gence 12 kurşun! Polis öldürdü!
GÜNDEMAracını çalan gence 12 kurşun! Polis öldürdü!
MHP, Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulundu
GÜNDEMMHP'den Kılıçdaroğlu için suç duyurusu
Projeksiyon ne demek? Projeksiyon nasıl yazılır? Projeksiyon TDK ima
GÜNDEMProjeksiyon ne demek, nasıl yazılır? Projeksiyon TDK
Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı
GÜNDEMYaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı
SON DAKİKA KAR BAŞLADI! Başkent beyaza büründü
GÜNDEMBaşkent beyaza büründü
Ankara'da 53 bin 495 kaçak ürün ele geçirildi, 3 kişi gözaltında
GÜNDEMAnkara'da 53 bin 495 kaçak ürün ele geçti
6 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son depremler listesi - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEM6 Şubat Son depremler (Kandilli ve AFAD)
Çalınan motosiklet tanıdık çıkınca kavga çıktı, hırsızı suç ortaklarından polis kurtardı
GÜNDEMHırsızı suç ortaklarından polis kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X