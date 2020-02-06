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Haberlerİş-Yaşam3'e bölünen uçuk yurtdışından sigortalı

Pegasus uçağının tazminatını yabancılar ödeyecek

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen ve 3 can kaybına neden olan uçağın ferdi kaza ve sorumluk sigortası Ak Sigorta tarafından yapıldı. Ancak sigorta riskinin tamamı yurtdışı reasürerlere aktarılmış durumda. Uçak gövdesi ise yabancı sigorta şirketi tarafından yapılmış. Şimdi hasar tespit çalışması yapılacak. Uçak gövdesi için 34 milyon Euroluk tazminatı reasürür ödeyecek. Yolcuların koltuk ferdi kaza sigortası hayatını kaybedenler için 50 bin ile 150 bin dolar arasında tazminat ödeyecek. Ölenlerin aileleri ve yaralıların havayolu şirketine dava açma hakkı da bulunuyor. Bu davaların sonucunda çıkacak tazminatı ise sorumluluk sigortası ödüyor. Rahim Ak'ın haberi

Sabiha Gökçen Havaalanı

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen ve 3 can kaybına neden olan uçağın ferdi kaza ve sorumluluk sigortasının Ak Sigorta tarafından yapıldığı öğrenildi. Ancak sigorta riskinin tamamı yurtdışı reasürörlere aktarılmış durumda. Uçak gövdesi ise yabancı sigorta şirketi tarafından yapılmış. Bu nedenle tamamı pert olan uçağın gövde hasarı yurtdışı reasürörler tarafından ödenecek. Uçak gövdesi için tazminat tutarı 34 milyon Euro.

Uçaklarda 3 ayrı sigorta bulunuyor. Bunlardan ilki uçağın gövde sigortası. Bunun yanı sıra yolcuların koltuk ferdi kaza sigortası bulunuyor. Bu sigorta yolcuların karşılaşacakları riskleri sigortalıyor. Kaza olduğunda yolcuların başına gelebilecek olaylara karşı tazminat ödenmesini sağlıyor. Ancak karayolunda zorunlu olan bu sigorta hava yolları için zorunlu değil. Yine de bir çok havayolu şirketi bu sigortayı karşılıyor. 

HEM FERDİ KAZA HEM SORUMLULUK

Ferdi kaza koltuk sigortası ile hayatını kaybeden yolculara ferdi kaza tazminatı ödeniyor. Bu rakam havacılıkta 50 bin dolardan başlayıp 150 bin dolara kadar çıkıyor. Uçakların bir de sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu. Bu sigorta poliçesini almadan uçuşlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izin vermiyor. Bu sigorta sadece yolcular değil üçüncü kişilere karşı olan sorumlulukları da içeriyor. Örneğin uçağın binanın üstüne düşmesi halinde o binanın tazminatını da içeriyor. Şimdi hem hayatını kaybeden 3 kişi hem yaralananların havayolu şirketine dava açma hakkı bulunuyor. Bu dava sonucunda çıkabilecek tazminatı ise sorumluluk sigortası ödüyor.

 

 

 

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