Pegasus'ta İzmir-Mısır arası 1 euro! İşte Pegasus Mısır kampanyası tarihleri
Pegasus İzmir ve Mısır arasındaki uçuşlara özel düzenlediği kampanya kapsamında biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 7-11 Kasım arasında geçerli olacak kampanya dahilinde yolcular 17 Aralık 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.
1000 adet koltukla sınırlandırılan kampanya dahilinde iil uçuş Şarm El Şeyh'e 17 Aralık'ta, Kahire'ye ise 18 Aralık'ta yapılacak.