        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus yurt dışı kampanyası başlattı! Belirlenen rotalarda fiyatlar 20 eurodan başlıyor! Pegasus kampanya tarihleri ve rotaları

        Pegasus yurt dışı kampanyası başlattı! Belirlenen rotalarda fiyatlar 20 eurodan başlıyor

        Pegasus, yurt dışı uçuşlarına özel düzenlediği kampanya kapsamında 20 eurodan başlayan biletleri satışa çıkardı. 5-6 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm rotaları belli oldu. İşte, Pegasus kampanyası hakkında tüm detaylar

        Giriş: 05.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:20
        1

        Pegasus, 5-6 Kasım tarihlerinde geçerli olacak bir kampanya başlattı. Buna göre; belirlenen rotalarda biletler 20 eurodan satışa çıktı. Kampanyadan bilet alan yolcular, 17 Kasım 2025- 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlardan faydalanabilecek. İşte, Pegasus Kasım ayı yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu rotalar

        2

        Vergiler dahil 20 euro fiyatlu uçuşlar

        3

        Vergiler dahil 20 euro fiyatlu uçuşlar

        4

        Vergiler dahil 20 euro fiyatlu uçuşlar

        5

        Vergiler dahil 30 euro fiyatlu uçuşlar

        6

        Vergiler dahil 30 euro fiyatlu uçuşlar

        7

        Vergiler dahil 30 euro fiyatlu uçuşlar

        8

        Vergiler dahil 30 euro fiyatlu uçuşlar

        9

        Vergiler dahil 40 euro fiyatlu uçuşlar

        10

        Vergiler dahil 40 euro fiyatlu uçuşlar

        11

        Vergiler dahil 40 euro fiyatlu uçuşlar

        12

        Vergiler dahil 40 euro fiyatlu uçuşlar

        13

        Vergiler dahil 40 euro fiyatlu uçuşlar

        14

        Vergiler dahil 40 euro fiyatlu uçuşlar

        15

        Vergiler dahil 50 euro fiyatlu uçuşlar

        16

        Vergiler dahil 50 euro fiyatlu uçuşlar

        17

        Vergiler dahil 60 euro fiyatlu uçuşlar

        18

        Vergiler dahil 70 euro fiyatlu uçuşlar

        19

        Vergiler dahil 80, 90, 100 euro fiyatlu uçuşlar

