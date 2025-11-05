Pegasus, 5-6 Kasım tarihlerinde geçerli olacak bir kampanya başlattı. Buna göre; belirlenen rotalarda biletler 20 eurodan satışa çıktı. Kampanyadan bilet alan yolcular, 17 Kasım 2025- 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlardan faydalanabilecek. İşte, Pegasus Kasım ayı yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu rotalar