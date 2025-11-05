Pegasus yurt dışı kampanyası başlattı! Belirlenen rotalarda fiyatlar 20 eurodan başlıyor
Pegasus, yurt dışı uçuşlarına özel düzenlediği kampanya kapsamında 20 eurodan başlayan biletleri satışa çıkardı. 5-6 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm rotaları belli oldu. İşte, Pegasus kampanyası hakkında tüm detaylar
Pegasus, 5-6 Kasım tarihlerinde geçerli olacak bir kampanya başlattı. Buna göre; belirlenen rotalarda biletler 20 eurodan satışa çıktı. Kampanyadan bilet alan yolcular, 17 Kasım 2025- 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlardan faydalanabilecek. İşte, Pegasus Kasım ayı yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu rotalar
Vergiler dahil 20 euro fiyatlu uçuşlar
Vergiler dahil 30 euro fiyatlu uçuşlar
Vergiler dahil 40 euro fiyatlu uçuşlar
Vergiler dahil 50 euro fiyatlu uçuşlar
Vergiler dahil 60 euro fiyatlu uçuşlar
Vergiler dahil 70 euro fiyatlu uçuşlar