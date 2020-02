İHA / HABERTURK.COM

Dün Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çin'de 491 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) hakkında da sorular yöneltildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BENİM BİR TAVSİYEM VAR

"Koronavirüs ile ilgili tedbirler neler olacak? Bundan sonra bu tür salgın hastalıklara karşı Türkiye’nin tedbirleri neler olacak? Sizin virüse/virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ilk işimiz olarak dedik ki bu kadar insan Çin’de sıkıntıyı yaşıyor, orada bizim vatandaşlarımız da var, onları bir defa kurtaralım. Şimdi arkadaşlarıma dedim ki 'Biz 20 yıl önce böyle bir uçağı Çin’e gönderebilir miydik? Veya böyle bir uçağımız var mıydı?' Şimdi ise hamdolsun bu uçağı tamamen hastane haline dönüştürdük, içine yataklar yerleştirdik. Oksijen, serum vesaire her şeyi sağlık ekipleri uçağa yüklediler ve doktorlar, hemşireler Çin’e gittiler. Şu anda da Ankara’da bunlara komple bir hastaneyi tahsis ettik. Bu hastanede her biri bir odada yalnız yatıyor. Bunların yanında da 7 Azeri, 3 Gürcü, bir de Arnavut getirdik. Şimdi tabi dünyada ses getirdi; 'Türkiye böyle bir durumda bakın ne yaptı' diyorlar. Ama bizde de malum çevreler yine aynı durumdalar maalesef. Ama benim bir tavsiyem var. Tabi bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabi bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan" yanıtını verdi.

"KORUYUCU BİR ÖNLEM OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dut pekmezi tükettiğini açıklaması üzerine Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, "Koronavirüse karşı etkili hiçbir madde henüz bulunmadı. Ama hastalık gelmeden önce vücudun savunma sistemini güçlendirici tedbirleri almamız, koronavirüsün bizde oluşturacağı hasara karşı koruyucu bir önlem olabilir" dedi.

Dut pekmezi gibi gıdaların koronavirüse karşı etkisinin olmadığını ama bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini açıklayan Prof. Dr. Akkoyunlu, koronavirüse karşı etkili herhangi bir maddenin henüz bulunmadığına işaret ederek, "Bu maddelere yeni kuşak antiviral dediğimiz ajanlardan tutun immünoterapi dediğimiz akıllı tedavilere ve geleneksel yöntemlere kadar her şeyi dahil edebilirsiniz. Fakat koronavirüsün tedavisi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve küçükte olsa bazı gelişmeler var" bilgisini verdi.

"YALNIZ BAŞINA HASTALIĞI YOK ETME BEKLENTİMİZ OLAMAZ"

Prof. Dr. Akkoyunlu, "Tedavi seçenekleri azalınca halk arasında alternatif diye tabir edilen bizim ise ‘destekleyici’ dediğimiz yollar aklımıza geliyor. Malum tuzlu su tarifleri medyada boy boy çıkıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın dut pekmezini kullandığını söylemesi konuyu gündemimize iyice yerleştirdi. Unutmayalım ki şu anda koronavirüsün salgın yapıp, insanları öldürdüğü yer Çin. Yani akupunkturdan meditasyona, bitkisel tedavilerden baharatlara kadar destekleyici tedavinin doğduğu ve dünyaya yayıldığı yer. Maalesef ki o kadim tarihleri ve geleneksel metotları bulaşmayı da ölümleri de engelleyemiyor. Şu net; destekleyici tedavi seçenekleri zaten asıl tedaviyi desteklemek ya da vücudun savunma sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı savunmasına yardım etme amacı ile kullanılıyor. Bu nedenle destekleyici tedavi seçeneklerinden, yalnız başına hastalığı yok etme beklentimiz olamaz. Koronavirüs içinde bu durum geçerlidir" dedi.

PEKMEZE YOĞURT EKLEMEYİN!

Daha önce yaptığı açıklamalarda, pekmez ile yoğurdun birlikte tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, yoğurdun içine daha besleyici olsun diye pekmez eklemek yerine bal koyulabileceğini söylemişti. Eryılmaz, kalsiyum ve demir yüklü besin maddelerinin birlikte tüketilmesi durumunda vücuda bir katkı sağlamadan vücuttan atıldığını belirtmişti.

"VÜCUDUNUZU GÜÇLENDİRİN"

Prof. Dr. Akkoyunlu, sözlerine şöyle devam etti: "Koronavirüs özelinde bir buçuk aylık tecrübemizde şunu gördük ki savunma sistemi zayıf olan kişilerde çok daha ağır seyrediyor ve daha fazla ölüme neden oluyor. Yani tam tersinden bakacak olursak hastalık gelmeden önce vücudun savunma sistemini güçlendirici tedbirleri almamız, koronavirüsün bizde oluşturacağı hasara karşı koruyucu bir önlem olabilir. Bu birçok enfeksiyon hastalık için de geçerli olan bir teoridir. Fakat bu öneri hastalığın bulaşmasını azaltıcı manasına gelmesin. Çünkü eldeki verilerle koronavirüsün kime ne kadar bulaşıp kime ne kadar bulaşmadığını maalesef bilemiyoruz. Sonuç olarak savunma sisteminin güçlenmesi genel sağlık açısından değerlidir, ama hastalığın bulaşmasını engellemez."

SAĞLIK İÇİN POLEN, ZERDEÇAL, MAYDANOZ

Viral enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini güçlendiren şeyleri ise Prof. Dr. Akkoyunlu, şu şekilde sıraladı: "Bunlar arasında propolis, polen, bal gibi arı kaynaklı ürünler bulunuyor. Bitkisel olarak da ekinezya, çörek otu, zerdeçal, zencefil, maydanoz gibi birçok şey kullanılabilir. Bu tür savunma sistemini genel vücut sağlığınız ve enfeksiyonlara direnciniz için öneriyoruz. Ama koronavirüse karşı korur mu? Şu anki bilgilerimiz ile hayır."

PEKMEZ KAN YAPIYOR, VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Pekmezin kan yapıcı özelliğe sahip olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca pekmezin vücut direncini, bağışıklık sisteminin direncini artırıcı ve güçlendirici özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirtiyor. İşte pekmezin diğer faydaları...

* Pekmez hücre yapısını koruyucu özelliği sayesinde kanserli hücrelerle aktif bir şekilde savaşır. Hammaddesi olan susamda bulunan kalsiyum ile yararlı yağlar kemiklerin korunmasına yardımcı olur.

* Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlayarak kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

* Zengin miktardaki kalsiyum içeriği kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesine karşı kemiklerin daha dayanıklı olmasına yardımcı olur.

* Karaciğeri temizleyerek damarları açar, kan basıncını dengeler. Hastalık aşamasında ise iyileşme sürecini hızlandırır.

* Mide rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici özelliğe sahiptir.

* İltihap söktürücü özelliği bulunmaktadır. Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür.