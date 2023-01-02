Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleniyor

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren efsane futbolcu Pele'nin kariyerine başladığı Brezilya'nın Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. 

     
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılıyor. Törene Pele'nin eşi Marcia Aoki de katıldı. 
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirilecek. 
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yapılan cenaze törenine katılacağı bildirildi.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. 
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    YOKSULLUKTAN ÇIKAN BİR FUTBOL EFSANESİ

    Pele, Brezilya'nın Tres Coraçoes şehrinde Dondinho isimli kendisi gibi futbolcu olan bir babanın ve Celeste Arantes isimli bir annenin oğlu olarak 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    İki çocuklu yoksul bir ailenin büyük çocuğu olan Brezilyalı efsanevi futbolcuya, okul arkadaşları tarafından o dönem örnek aldığı Vasco da Gamalı oyuncu Bile'ye istinaden "Pele" takma adı verildi.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Küçük yaşlarda kafelerde garson olarak çalışan, belli yaşa kadar bir futbol topu dahi bulunmayan Pele, yeşil sahalara ilk adımını, Bauru Athletic Club ile attı ve Sao Paulo Gençler Eyalet Şampiyonası'nda 1954-1956 yıllarında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.

     
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Genç takımdaki antrenörü Waldemar de Brito tarafından Santos Kulübüne denenmeye götürülen Pele'nin başarılarla dolu kariyeri, 1956'da burada ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak başladı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    BAŞARILARLA DOLU SANTOS YILLARI

    Santos'taki ilk yılında henüz 16 yaşındayken gol krallığı yaşayan Pele; Real Madrid, Juventus ve Manchester United'ın transfer tekliflerine rağmen kendisini "milli hazine" olarak nitelendiren Brezilya hükümetinin transferine izin vermemesi nedeniyle takımından ayrılmadı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    MİLLİ TAKIM KARİYERİ

    Pele, genç yaşından itibaren forma giymeye başladığı Brezilya Milli Takımı'na altın çağını yaşattı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    İlk maçına 1957'de Maracana Stadı'nda Arjantin karşısında 16 yaş 9 aylıkken çıkan genç Pele, 2-1 kaybettikleri mücadelede takımının tek golüne imza atarak o dönem milli takımlar düzeyinde en genç yaşta gol atan futbolcu oldu.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayan Pele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Brezilya Milli Takımı ile 1957-1971 yıllarında 92 kez sahaya çıkan "Siyah İnci" lakaplı Pele, 77 gole imza attı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    FUTBOLA ABD'DE VEDA ETTİ

    Pele, Santos'tan ayrıldıktan sonra futbol kariyerine yine Amerika kıtasında devam etti.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    ABD ligi ekiplerinden New York Cosmos'ta 1975-1977 yıllarında mücadele eden Brezilyalı efsanevi oyuncu, son senesinde lig şampiyonluğu yaşadı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Futbol yaşamının ardından ülkesinde spor bakanlığı, FIFA ve Santos'un futbol elçiliğini yapan Pele, New York Cosmos'un onursal başkanlığı, Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun iyi niyet elçiliği gibi görevler üstlendi.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    KİŞİSEL BAŞARILARI

    Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Dünya Kupası Rüya Takımı'nda yer alan Pele, 1952 FIFA Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu", 1958 FIFA Dünya Kupası'nda "gümüş top" ödülleri kazandı, 2013'te ise FIFA Altın Top Onur Ödülü'ne layık görüldü.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    Ayrıca Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    "Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

     Pele, 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

    İşte cenaze töreninden fotoğraflar...
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor
  • Pele'nin cenaze töreni düzenleniyor

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.