YOKSULLUKTAN ÇIKAN BİR FUTBOL EFSANESİ

Pele, Brezilya'nın Tres Coraçoes şehrinde Dondinho isimli kendisi gibi futbolcu olan bir babanın ve Celeste Arantes isimli bir annenin oğlu olarak 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi.