Pelin Akil ve Anıl Altan çifti Bodrum'da görüntülendi

Evlilikleri herkes tarafından örnek gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden Pelin Akil'in göbeğini gizlemeye çalışması, "Acaba hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi