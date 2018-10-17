2 | 5

HADİ İPUCU SORUSU 17 EKİM SAAT 19.30 YARIŞMASI

Bugün, her 8 kadından birinde görülen hastalığın erken tanı farkındalığını yaratmak için 5. Kez hayata geçirilen Pembe Top Sahada Projesi’ne destek oluyoruz. Erken tanı hayat kurtarıyor ve tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. İpucumuz da Pembe Top'tan geliyor. Biliyorsunuz Pembe Top bu hastalığın erken tanı farkındalığının sembolü haline gelmiştir. Peki bu hangi hastalık biliyor muyuz?

Soru: Pembe top hangi hastalığın sembolü?