Pembe top hangi hastalığın sembolü? Hadi ipucu 17 Ekim saat 19.30 yarışması
17.10.2018 - 16:53 | Güncelleme:
Pembe top hangi hastalığın sembolüdür? Hadi 17 Ekim saat 19.30 yarışması öncesi Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Hadi ipucu 17 Ekim sorusu olarak paylaşılan "Pembe top hangi hastalığın sembolüdür?" sorusunun cevabı belli oldu. İşte 17 Ekim Hadi ipucu sorusunun yanıtı...
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Pembe top hangi hastalığın sembolü? sorusu; bu akşam saat 19.30'daki Hadi yarışmasının ipucu sorusu olarak soruldu. 17 Ekim Hadi yarışmasına katılacak katılımcılar Hadi'nin Instagram hesabından paylaşılan sorunun cevabını araştırıyor. İşte; Hadi ipucu olarak sorulan "Pembe top hangi hastalığın sembolü?" sorusunun cevabı...
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HADİ İPUCU SORUSU 17 EKİM SAAT 19.30 YARIŞMASI
Bugün, her 8 kadından birinde görülen hastalığın erken tanı farkındalığını yaratmak için 5. Kez hayata geçirilen Pembe Top Sahada Projesi’ne destek oluyoruz. Erken tanı hayat kurtarıyor ve tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. İpucumuz da Pembe Top'tan geliyor. Biliyorsunuz Pembe Top bu hastalığın erken tanı farkındalığının sembolü haline gelmiştir. Peki bu hangi hastalık biliyor muyuz?
Soru: Pembe top hangi hastalığın sembolü?
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HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI
Meme kanseri farkındalığı amacı ile son yıllarda "pembe top" birçok karşılaşmada kullanılıyor. Son olarak Oyuncu Özge Özprinçci, 17 Ekim’de yani bugün Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas arasında oynanacak karşılaşmanın hava atışını Pembe Top ile yapacak.
Yani Hadi ipucu 17 ekim sorusunun yanıtı: Meme kanseri
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ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Kadınlarda en sık görülen kanser tipi olan meme kanseri hastalığında, son 20 yılda teşhis ve tedavi anlamında büyük ilerlemeler kaydedildi. Erken tanı sayesinde memeyi koruyan ameliyat seçenekleri ve uzun süre hayatta kalma şansı arttı.
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Erken tanı konulmuş meme kanseri tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tanıya önem verin!
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