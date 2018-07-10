Pendik Yenimahalle'de Hamidiye Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Aracıyla sokaktan geçen bir sürücünün çatı katından yükselen dumanı fark etmesi üzerine zillere basarak binadakileri uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Üst kattaki dairede bulunan baba Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu uyandırdı.
ÇOCUKLARINI AŞAĞIYA ATTI
Dumandan etkilenen çocuklar pencere kenarına çıkarıldı. Bu sırada mahalle sakinleri battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yanan binanın çatı katında kalan baba Mehmet Şener itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. DHA'nın haberine göre, yoğun dumandan etkilenen çocuklar sokakta bir süre sağlık ekibi bekledi. Sağlık ekiplerinin gecikmesine tepki gösteren babayı mahalle sakinleri yatıştırdı.
İtfaiye erleri, çocukları kucaklayarak ambulansa teslim etti. 10 yaşındaki Samet ve 12 yaşındaki Ünal adlı çocuklar ve baba Mehmet Şener olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıktığı sırada dışarıda olan anne Nermin Şener, eve geldiğinde itfaiye ekiplerini görünce sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının evin mutfağından çıktığını belirlendi. Olayda evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
"ÇOCUKLARIM NEREDE?"
Öte yandan yangının çıktığı sırada, semt pazarına giden anne Nermin Şener, döndüğünde büyük bir şokla karşılaştı. Olay yerine gelir gelmez “Çocuklarım nerede?” diye sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.
“ÇOCUKLARI AŞAĞIYA ATTI, BİZ KUCAĞIMIZA ALDIK"
Olayı gören bir vatandaş ise, “Ben sabah işe gidiyordum, buradan dumanlar çıkıyordu. Hemen kenara çektim. Baktım çocuk mahsur kalmış yukarıda, hemen babası çocukları aşağıya attı. Kucağımıza aldık hemen çocukları dışarı çıkarttık. İkinci çocuğu da aşağıya attı baba onu da hemen aldık kucağımıza. Çocukların durumu iyi, babanın durumu iyi, anne de pazardaymış” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Samet Şener ve Ünal Şener kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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