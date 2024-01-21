Pendikspor'dan Badou Ndiaye hamlesi! Adana Demirspor ile ipleri koparan Badou Ndiaye, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile yollarını ayırması beklenen Badou Ndiaye'nin Süper Lig'de birçok talibi var.

Senegalli futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pendikspor, Adana Demirspor'dan Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı.

Ülkemizde daha önce Osmanlıspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını da giyen başarılı futbolcu, 2022-2023 sezonu öncesinde Yunanistan ekibi Aris’ten Adana Demirspor’a transfer oldu. Adana Demirspor'da 44 maça çıkan Ndiaye, 8 gol ve 5 asist üretti.