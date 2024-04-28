Pendikspor-Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Ndiaye'nin golüyle yenik duruma düşen Kayserispor, Aylton ve Bourabia'nın golleriyle zafere uzandı. Ligde 6 maç sonra kazanan sarı-kırmızılılar puanını 40 yapıp düşme hattından uzaklaştı. 19. sırada yer alan Pendikspor ise 30 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kayserispor mücadeleden 2-1 galip ayrılıp derin bir nefes aldı.
Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 45+2'de Aylton Boa Morte ile 56. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.
Pendikspor'un tek golü 7. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.
Ligde 6 maç sonra kazanan Burak Yılmaz'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 40'a çıkarıp tehlike bölgeden uzaklaşırken, üst üste 3. mağlubiyetini alan ve 30 puanda kalan 19. sıradaki Pendikspor'un ise kümede kalma umutları azaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 69 Eze), Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. Dk. 69 Diaby), Thiam, Umut Nayir (Dk. 84 Erencan Yardımcı)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 77 Attamah), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Shukurov, Bourabia, Boa Morte (Dk. 86 Ackah), Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek)
Goller: Dk. 7 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 45+2 Boa Morte, Dk. 56 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Shukurov, Dk. 86 Attamah (Mondihome Kayserispor), Dk. 80 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)