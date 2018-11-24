Beşiktaş'ta Pepe krizi devam ediyor. Alacakları ödenmediği için kriz çıkardığı iddia edilen ve bu sebeple gözden düşen Portekizli yıldız, Teknik Direktör Şenol Güneş'i de çok kızdırmıştı. Tecrübeli hoca, Pepe'yi bugünkü MKE. Ankaragücü maçında kulübeye çekme kararı aldı. İddiaya göre bunu duyan Portekizli stoper çılgına döndü.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; dünyaca ünlü stoper, kariyerinde böyle bir durumun yaşanmasını istemedi. İnsanların kendisini yedek kulübesinde görmesini istemediğini söyleyen Pepe, Şenol Güneş ile tartışma yaşadı ve yedek kalacaksa maç kadrosunda olmak istemediğini söyledi. Güneş de "Oynamak istemeyeni zorla oynatmam zaten" diyerek Pepe'yi kadrodan çıkardı.
ÇİN KULÜPLERİYLE TEMASTA
Yıldız oyuncunun yaşanan sıkıntılardan dolayı bıktığı ve ocak ayı transfer dönemine kadar bir daha Beşiktaş'ta forma giymek istemediği öğrenildi. Yıllık 5 milyon Eurıoluk ücreti sebebiyle ekonomik zorluklarla boğuşan yönetimin de bir an önce kurtulmak istediği Pepe'nin, İngiltere'den Southampton, Porto'dan Porto ile Arap ve Çin kulüpleriyle temasta olduğu biliniyor.
Şangay SIPH takımının Portekizli stopere yıllık 5 milyon avro teklif ettiği öne sürüldü. Quaresma'ya da talip olan Şangay SIPH'ten gelen teklifi kabul etmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncunun, vatandaşı Quaresma'yı da yanında götürmek istediği ifade ediliyor.
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