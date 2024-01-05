Pera Müzesi'nde 'Cinéma Vérité' söyleşisi Pera Film ve Altyazı Sinema Dergisi iş birliğiyle düzenlenen "Cinéma Vérité: Kameranın Hakikati" seçkisi kapsamında, belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan 6 Ocak'ta Pera Müzesi'nde ücretsiz bir söyleşi gerçekleştirecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film)’in Altyazı Sinema Dergisi iş birliğiyle düzenlediği “Cinéma Vérité: Kameranın Hakikati” seçkisi sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. ABD, Fransa, Kanada, Meksika ve Şili’den “Cinéma Vérité” örneklerini bir araya getiren program kapsamında 6 Ocak Cumartesi günü Güzel Mayıs gösteriminin ardından, belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan’ın konuk olacağı bir söyleşi gerçekleşecek.

'Bir Yaz Güncesi'

Seçkinin küratörü Aslı Ildır moderatörlüğündeki söyleşide, 1960’ların başında Fransa’da ortaya çıkan “Cinéma Vérité” (Sinema Gerçek) akımı ile Kuzey Amerika merkezli “Direct Cinema” (Dolaysız Sinema) arasındaki farklar, tarihsel ve kuramsal açıdan tartışmaya açılacak.

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'Güzel Mayıs'

Paris sokaklarının nabzını tutan belgesel

Cezayir Savaşı’ndan kısa bir süre sonra 1962 baharında Paris sokaklarında çekilen Güzel Mayıs, kent sakinleriyle yapılan bir dizi sokak röportajından oluşuyor. DOK Leipzig ve Venedik Film Festivali’nden ödüllerle ayrılan belgesel, insanların dönemin sosyal ve siyasi meselelerine karşı tutumunu mercek altına alıyor. Yönetmenliğini Chris Marker ve Pierre Lhomme’un üstlendiği Güzel Mayıs, Fransız sinemasının güçlü isimleri Yves Montand, Simone Signoret ve Jean-Luc Godard’ı bir araya getiriyor.

“Cinéma Vérité: Kameranın Hakikati” film programı 10 Ocak’a kadar Pera Müzesi Oditoryumu’nda devam edecek.

'Güzel Mayıs'

Can Candan kimdir

Belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan, lisans derecesini Hampshire College’dan sinema-televizyon dalında, sanatta yeterlik derecesini Temple University’den film ve medya sanatları dalında aldı. 2000’e kadar ABD’de, sonrasında Türkiye’de film ve medya sanatları konularında çeşitli üniversite ve kurumlarda dersler verdi. Türkiye’ye döndükten sonra önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, ardından Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Candan, 2007’de Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim kadrosuna katıldı. Yönetmenliğini yaptığı uzun metraj belgesel filmler Duvarlar-Mauern-Walls (2000), 3 Saat (2008) ve Benim Çocuğum (2013) yurtiçinde ve yurtdışında üniversitelerde, festivallerde, sinemalarda, televizyonlarda gösterildi, çeşitli ödüller kazandı. Filmlerin uluslararası alanda gösterimleri ve dağıtımları devam ediyor. Suncem Koçer ile birlikte derlediği Türkiye’de Kürt Belgesel Sineması kitabı 2016 yılında İngilizce olarak basılan Candan, bir yandan Türkiye belgesel sineması üzerine araştırmalarına ve kitap çalışmalarına devam ederken, bir yandan da dördüncü uzun metraj belgesel filmi Nükleer Alaturka üzerine çalışıyor.

'Şeytan Asla Uyumaz'

Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir. Biletler Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek konuşma ücretsizdir. Kapasite sınırlıdır ve rezervasyon alınmamaktadır.