Pera Müzesi'nde çocuklara özel sanat deneyimi: Birlikte Düşlemek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonundan Yapıtlar sergisine paralel olarak farklı yaş gruplarına yönelik “Birlikte Düşlemek” başlıklı program düzenliyor. 27 Eylül – 29 Kasım arasında gerçekleşecek program, rehberli sergi turları ve yaratıcı atölyelerle çocuklara müze içinde katılımcı ve ilham verici bir deneyim sunuyor.

“Katman Katman Çiçek” başlıklı atölyede, Marc Quinn’in sergide yer alan eserinden ilhamla çeşitli malzemeler kullanılarak rengârenk çiçekler tasarlanıyor; katmanlı yapı, simetri ve renk uyumu üzerine çalışılarak estetik duyarlılık geliştiriliyor.

“Benim Yüzüm, Senin Yüzün” atölyesinde, önce sergideki portre ve otoportreler rehber eşliğinde keşfediliyor, ardından kişisel fotoğraflar seçilen detaylarla birleştirilerek özgün portreler hazırlanıyor; bu çalışmalar laminasyonla tamamlanıp boyalarla renklendiriliyor.

“Hayal Kanosu: Atıkların Yolculuğu” atölyesinde Tony Cragg’in Kano adlı eserinden esinleniliyor; sahilde atık toplama canlandırmalarının ardından plastilinle modellenen hayali atıklar kano biçiminde kartonlara yerleştirilerek çevresel duyarlılık sanatsal yaratıcılıkla buluşturuluyor.

Bir diğer atölye olan “Dolambaçlı Heykel”de ise Sarah Lucas’ın eserinden hareketle seramik hamuru yoğurulup bükülüyor; kıvrımlı soyut figürler ortaya çıkarılarak heykel sanatında form ve hayal gücü keşfediliyor.

7–12 yaş grubu atölyeleri

“Kilden Büyülü Nesneler” başlıklı atölyede, Kate Malone’un doğa ve masallardan esinlenen eserlerinden yola çıkılarak kil ile deniz yıldızları, meyveler ya da hayali figürler üretiliyor; doku ve detaylarla çalışarak doğanın enerjisi sanata dönüştürülüyor.