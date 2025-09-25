Pera Müzesi'nde çocuklara özel sanat deneyimi: Birlikte Düşlemek
Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonundan Yapıtlar başlıklı sergiden ilhamla hazırladığı "Birlikte Düşlemek" isimli yeni atölye programını çocuklarla buluşturuyor. 27 Eylül–29 Kasım arasında gerçekleşecek program, 4–6 ve 7–12 yaş gruplarına özel atölyelerle çiçeklerden heykellere, kuklalardan merak dolaplarına uzanan yaratıcı deneyimler sunarak katılımcılara ilham verici bir öğrenme ortamı sunuyor
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonundan Yapıtlar sergisine paralel olarak farklı yaş gruplarına yönelik “Birlikte Düşlemek” başlıklı program düzenliyor. 27 Eylül – 29 Kasım arasında gerçekleşecek program, rehberli sergi turları ve yaratıcı atölyelerle çocuklara müze içinde katılımcı ve ilham verici bir deneyim sunuyor.
4–6 yaş grubu atölyeleri
#resim#1296897#
“Katman Katman Çiçek” başlıklı atölyede, Marc Quinn’in sergide yer alan eserinden ilhamla çeşitli malzemeler kullanılarak rengârenk çiçekler tasarlanıyor; katmanlı yapı, simetri ve renk uyumu üzerine çalışılarak estetik duyarlılık geliştiriliyor.
“Benim Yüzüm, Senin Yüzün” atölyesinde, önce sergideki portre ve otoportreler rehber eşliğinde keşfediliyor, ardından kişisel fotoğraflar seçilen detaylarla birleştirilerek özgün portreler hazırlanıyor; bu çalışmalar laminasyonla tamamlanıp boyalarla renklendiriliyor.
“Hayal Kanosu: Atıkların Yolculuğu” atölyesinde Tony Cragg’in Kano adlı eserinden esinleniliyor; sahilde atık toplama canlandırmalarının ardından plastilinle modellenen hayali atıklar kano biçiminde kartonlara yerleştirilerek çevresel duyarlılık sanatsal yaratıcılıkla buluşturuluyor.
Bir diğer atölye olan “Dolambaçlı Heykel”de ise Sarah Lucas’ın eserinden hareketle seramik hamuru yoğurulup bükülüyor; kıvrımlı soyut figürler ortaya çıkarılarak heykel sanatında form ve hayal gücü keşfediliyor.
7–12 yaş grubu atölyeleri
“Kilden Büyülü Nesneler” başlıklı atölyede, Kate Malone’un doğa ve masallardan esinlenen eserlerinden yola çıkılarak kil ile deniz yıldızları, meyveler ya da hayali figürler üretiliyor; doku ve detaylarla çalışarak doğanın enerjisi sanata dönüştürülüyor.
“Duyguların Kuklaları” atölyesinde, kişisel hislerden yola çıkarak mutluluk, öfke, şaşkınlık ya da huzur gibi duyguları temsil eden karakterler hazırlanıyor; kumaş, ip, düğme ve keçe gibi malzemelerle kuklalara kişilik kazandırılıyor.
Yürütücülüğünü Pley Studio’nun üstlendiği “Özenle Sakladıklarım: Merak Dolabı” başlıklı atölyede, serginin “Özeni Korumak” bölümünden esinle karton ve renkli malzemeler kullanılarak kişisel koleksiyonların saklanabileceği dolaplar tasarlanıyor; sıradan objeler özenle korunan hatıralara dönüşüyor..png
OyunMu yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Katmanlaşan Duygular”da ise, Jake & Dinos Chapman’ın eserinden hareketle farklı hisler asetatlara çiziliyor; tatil sevinci ya da sürpriz heyecanı gibi duygular üst üste getirilerek çok katmanlı portreler oluşturuluyor.
“Zamansız Çiçekler” atölyesinde Marc Quinn, Graham Fagen ve Anya Gallaccio’nun çiçek temalı yapıtlarından ilhamla taze ve kurutulmuş çiçeklerle kompozisyonlar hazırlanıyor; çalışmalar laminasyonla kalıcı sanat eserlerine dönüştürülüyor.
“Solan Desenler” atölyesinde ise Anya Gallaccio’nun Güzelliği Korumakyerleştirmesinden esinlenilerek doğal malzemelerle geçici desenler yapılıyor; uygulamanın sonunda bozulmaya bırakılan bu desenler fotoğraflanarak kalıcı bir hatıraya dönüşüyor.
Biletler biletix.com üzerinden temin edilebilir..png
ATÖLYE PROGRAMI:
4-6 YAŞ
Katman Katman Çiçek (yüz yüze)
27 Eylül Cumartesi, 10.30
25 Ekim Cumartesi, 10.30
Benim Yüzüm, Senin Yüzün (yüz yüze)
4 Ekim Cumartesi, 10.30
1 Kasım Cumartesi,10.30
Hayal Kanosu: Atıkların Yolculuğu (yüz yüze)
11 Ekim Cumartesi, 10.30
22 Kasım Cumartesi, 10.30
Dolambaçlı Heykel (yüz yüze)
18 Ekim Cumartesi, 10.30
29 Kasım Cumartesi, 10.30
7-12 YAŞ
Kilden Büyülü Nesneler (yüz yüze)
27 Eylül Cumartesi, 13.30
1 Kasım Cumartesi, 13.30
Duyguların Kuklaları (yüz yüze)
4 Ekim Cumartesi, 13.30
25 Ekim Cumartesi, 13.30
Özenle Sakladıklarım: Merak Dolabı (yüz yüze)
11 Ekim Cumartesi, 13.30
Katmanlaşan Duygular (yüz yüze)
18 Ekim Cumartesi, 13.30
Zamansız Çiçekler (yüz yüze)
22 Kasım Cumartesi, 13.30
Solan Desenler (yüz yüze)
29 Kasım Cumartesi, 13.30