Pera Müzesi'nde 'Kurmaca ve Gerçek Üzerine Bir Sohbet'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlenen Yazar-Editör Sohbetleri’nin bu ayki konukları Pınar Öğünç ve Beliz Güçbilmez olacak. Etkinlikte, konukların yakın dönemde yayımlanan kitaplarının yanı sıra kurmaca-gerçek ilişkisi ve bunların arasındaki kaçış çizgileri ele alınacak.

Pınar Öğünç

Her şeyin fazlasıyla gerçek ve kendiliğinden gerçeküstü olduğu ilk romanı 'Şu Anda Burada mıyız?’da, çağın insanlarının zihninde, kalbinde, damarlarında dolaşan Pınar Öğünç, kendini dünyanın tüm haritalarında kaybolmuş hissedenlerin dünden ve yarından koparak âna sıkışan hikâyelerini aktarıyor.

Beliz Güçbilmez

Beliz Güçbilmez ise 'Anne Ben Düştüm mü? başlıklı yeni kitabında, kurmaca-gerçek ilişkisini, ilk bakışta göze çarpan benzerlikleriyle değil de benzerliğin bağrındaki farkla düşünmeyi öneriyor. Kitap, kurmacaların içinden hayata yönelttiği sorularla, mevcut koşullarda varoluşumuzu daha anlamlı kılmanın güvenli yollarını önümüze seriyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz...