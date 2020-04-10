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OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+, koronavirüs salgını nedeniyle dibe çakılan petrol fiyatlarını yükseltmek için üretimlerini 10 milyon varil azaltacak bir anlaşma taslağı oluşturdu. Diğer üreticilerden ise buna ek 5 milyon varil kesinti bekleniyor.

OPEC+ ülkeleri nihai anlaşmaya varılması için üretim kesintisine karşı çıkan Meksika'nın da anlaşmaya katılması gerektiğini belirttiler. Küresel petrol talebi koronavirüs salgınını yavaşlatmak için getirilen uçuş ve seyahat yasakları nedeniyle günde 30 milyon varil, yani küresel arzın yüzde 30'una yakın miktarda düştü.

GÖRÜŞMELER BUGÜN DEVAM EDECEK

OPEC+'in Mayıs ve Haziran için planladığı üretim kesintisi günde yaklaşık 10 milyon varile denk gelerek küresel arzın yüzde 10'unu oluşturuyor. Buna ek olarak OPEC+ dışındaki diğer petrol üreticilerinin de günde 5 milyon varil kesinti yapması bekleniyor. Petrol üretim kesintisine dair görüşmeler bugün devam edecek.