DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 2019'u bir fırsat dönemi olarak gördüklerini söyledi. Yeni yılın kendileri için yeni projelerin başlayacağı, teslimlerin gerçekleşeceği bir yıl olacağını belirten Yılmaz, 2019, 2020 ve 2021'i DAP Yapı için yatırımlar yılı ilan ettiklerini anlattı. Yılmaz, hedeflerinin 5 yıl içinde 13 milyar liralık yeni yatırım olduğunu da vurguladı.

'DENGELENME SÜRECİNİN İÇİNDEYİZ'



2018'in ilk altı aylık dönemin tamamen beklentiler ve hedefler dahilinde pozitif bir dönem olduğunu belirten Ziya Yılmaz, “Türkiye ekonomisi, yılın ilk yarısında sergilediği yüksek büyüme performansıyla dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alırken; yılın ikinci yarısı ise olağanüstü gelişmelere tanıklık ettiğimiz bir dönem oldu. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında hiçbir makro veriyle açıklayamayacağımız bu süreç gördük. Kurdaki aşırı oynaklık sektörde yatırımları şüphesiz etkiledi. Fakat biz bu süreci de çok doğru bir şekilde yönettik. Bugün, ise rahat bir nefes aldık. Geldiğimiz noktada, ekonomide alınan tedbirlerin de etkisiyle, normalleşme ve dengelenme sürecinin içindeyiz.” diye konuştu.



Ziya Yılmaz, yabancıya satılan konut sayısının ilk 11 ayda geçen yıla göre yüzde 75 artarak 35 bin adedi aştığını hatırlatarak, "Vatandaşlık hakkında tutar düşürüldü. Atılan adımların ardından ben bugünlere gelmiş olmaktan son derece mutluyum. Hep söylüyorum, Türkiye'nin belki doğal zenginliği, petrolü gazı yok. Ama tüm dünyanın gıptayla izlediği dinamik ve öncü bir gayrimenkul sektörü var" ifadelerini kullandı.



'DAHA REKABETÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ'



Yabancıya satışta ulaşılan rakamların bir başlangıç olduğunu da söyleyen Ziya Yılmaz şöyle konuştu: "ABD'de geçtiğimiz yıl 284 bin adet konut yabancıya satıldı. İspanya'da her 9 konuttan 1'inin yabancıya satıldığını görüyoruz. Türkiye'de ise geçen yıl 1.4 milyon konut satıldı. Bunun sadece 22 binini yabancıya satabildik. Gelir ise 4.6 milyar dolar. Yabancıya konut satışında Türkiye daha rekabetçi olmak zorunda."

'YENİ ADIMLAR ATILMALI, SEFERBERLİK BAŞLATILMALI'



Yabancıya satış konusunda, şimdi yeni birtakım adımlar atılması gerektiğini söyleyen Ziya Yılmaz, "Bu konuda kamunun tüm kesimleri ve yeterlilik kriterlerini karşılamış özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle topyekûn bir seferberlik haline geçmemiz gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik, Turizm, Dışişleri Bakanlıklarından tutun da bankalara kadar herkesin içinde olacağı böylesi bir hamle Türkiye için yüzyılın fırsatlarından birine dönüşebilir" dedi. İlk olarak potansiyel ülkelerin belirlenmesi gerektiğini de belirten Yılmaz, "Bu ülkelerde Türkiye ofisleri açabiliriz. Tanıtım hamlesiyle yılda 30 milyar dolarlık yabancıya satış geliri yazmak hayal değil. Doğalgaza, petrole her yıl 40-50 milyar dolar veriyoruz. Bu açığın yarısı yabancıya konut satışından çıkar" dedi.

2017'DE YABANCIYA KONUT SATIŞI 4.6 MİLYAR DOLARI GEÇTİ



Yıllar Tutar​

2003​ 998 milyon $

2004 ​ 1,343 milyon $

2005 ​1,841 milyon $

2006 ​ 2,922 milyon $

2007 ​ 2,926 milyon $

2008 ​ 2,937 milyon $

2009 ​ 1,782 milyon $

2010 ​ 2,494 milyon $

2011 ​ 2,013 milyon $

2012 ​ 2,636 milyon $

2013 ​ 3,049 milyon $

2014 ​4,321 milyon $

2015​ 4,156 milyon $

2016​ 3,890 milyon $

2017 ​4,643 milyon $





'NİŞANTASI İÇİN 15 BİN TELEFON ALDIK'



"Nişantaşı'nda dünyaya örnek olacak bir model üzerinde çalışıyoruz" diyen Yılmaz, "Yeni trendleri barındıran, hayranlık uyandıran ve 60 yıl sonra bile eskimeyecek bir proje olacak. Çağrı merkezimize Nişantaşı'yla ilgili 15 binin üzerinde telefon geldi. Hepsi de satışa çıkmadan bize bilgi verin diye arıyor. 5 yıl içinde en az birkaç ülkede daha gayrimenkul geliştirip ülkemize de katma değer sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.





ERKEN TESLİM GELENEĞİ SÜRECEK



Şu an ellerinde 2,1 milyar TL yatırım bedeline sahip olan 3 proje bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz şöyle konuştu:"2020 yılının başı gibi Validebağ Konakları, 2019'un ilk yarısında ise Teras Kule projemizin teslimleri gerçekleşmiş olacak. 2020'nin sonunda ise DAP İzmir projemizde teslimler gerçekleşmiş olacak. Bu 3 projede de bir DAP Yapı geleneği olan erken teslimler gerçekleşecek."

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