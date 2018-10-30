Yahoo Sports’tan Keith Smith’in verdiği bilgiye göre, Ben Simmons ve Dario Saric’in dördüncü yıl, Markelle Fultz’un ise üçüncü yıl opsiyonu kullanıldı.

Ancak Furkan Korkmaz’ın çaylak kontratındaki opsiyonu kullanılmadı.

Sixers eğer bu opsiyonu kullanmazsa sezon sonunda genç oyuncu serbest kalma hakkına sahip olacak. Furkan, normal sezonun başlamasıyla birlikte rotasyonda kendine yer edinemedi.

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