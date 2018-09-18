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Phillip Cocu maç sonunda oyuncularını kutladı

Sezona Phillip Cocu yönetiminde başlayan ve 5. hafta itibarıyla 6 puanla 11. sırada bulunan Fenerbahçe'de Konyaspor galibiyetiyle yüzler güldü. Zorlu deplasmandan Beşiktaş derbisi öncesinde 3 puan çıkaran sarı-lacivertlilerin Hollandalı çalıştırıcısı Cocu maç sonrasında oyuncuları tebrik etti

18 Eylül 2018 Salı, 09:19 | Güncelleme:

Fenerbahçe dün Atiker Konyaspor'u Elif Elmas'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek milli aradan dönüşte kötü gidişatını durdurdu. Sarı-lacivertliler hem ihtiyacı olduğu 3 puanı elde ederken hem de Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı.

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adamların sezona kötü başlama istatistiği, Phillip Cocu ile sürmüştü. Fenerbahçe tarihinin üçüncü Hollandalı çalıştırıcısı olan Phillip Cocu, vatandaşları Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan da kötü bir başlangıç yapmıştı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Cocu, bu istatistiği tersine çevirmek için bir fırsat yakaladı. Hollandalı çalıştırıcı, maç sonrasında takımla özel bir konuşma yaptı.

Karşılaşma sonunda soyunma odasında oyuncularıyla konuşan Cocu, seri vurgusu yaparak şunları söyledi: "Bu karşılaşma, dönüş maçımız olsun. Bir seri başlatarak işleri yoluna koymalıyız. Takım olduğumuzda galibiyetler de kolaylaşacaktır."

Takımı galibiyet için kutlayan Cocu ayrıca galibiyeti getiren Eljif Elmas'ı da özel olarak tebrik etti.

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