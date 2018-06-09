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Phillip Haumesser, fotoğraflılıkla ilgili düşüncelerini, "Acemi fotoğrafçılar bana her zaman böyle muhteşem yerleri nasıl bulduğumu soruyorlar. Cevabım, gözlerini aç, hepsi senin etrafında. Gerçekten hiçbir yere gitmek zorunda değilsin" sözleriyle anlatıyor.