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Kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!

09.06.2018 - 15:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Phillip Haumesser isimli fotoğrafçı, kötü arka planlarda bile muhteşem kareler çekilebileceğini kanıtlıyor. Ünlü fotoğrafçı, yaratıcılık sınırlarını zorlayarak çektiği fotoğrafların arka planlarını takipçileriyle paylaşıyor

  • 1 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğrafçılık sanatı, usta ellerde kartpostal gibi kareler ortaya çıkarırken amatörler için daha çok 'anı kaydetme' işlevi görebiliyor. 

  • 2 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Profesyonel fotoğrafçı Phillip Haumesser ise bu yola amatör olarak başlayıp kendini geliştirenlerden.

  • 3 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf çektikçe ışığın ne kadar önemli olduğunu keşfeden Phillip, doğru perspektif ve ışıkla fotoğrafın tamamen değişebileceğini söylüyor. 

     

  • 4 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Güzel ve etkileyici fotoğraflar çekebilmek için pahalı kameralara gerek olmadığını belirten Phillip, akıllı telefonlarla da güzel kareler çekilebileceğini ekliyor. 

     

  • 5 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Phillip Haumesser, fotoğraflılıkla ilgili düşüncelerini, "Acemi fotoğrafçılar bana her zaman böyle muhteşem yerleri nasıl bulduğumu soruyorlar. Cevabım, gözlerini aç, hepsi senin etrafında. Gerçekten hiçbir yere gitmek zorunda değilsin" sözleriyle anlatıyor. 

     

  • 6 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    İlk başlarda güzel fotoğraflar çekmek için güzel mekanlara gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyordu.

     

     

  • 7 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fakat bir süre sonra kendisine meydan okumaya karar verdi ve müşterilerinin fotoğraf için yer seçmesine izin verdi. 

  • 8 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Böylelikle de her yerde aslında güzel fotoğraflar çekebilmesi konusunda kendisini zorladı. 

  • 9 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Ortaya da böyle güzel sonuçlar çıktı. İşte kötü arka planlarda muhteşem kareler çekilebileceğini kanıtlayan kareler...

  • 10 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 11 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 12 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 13 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 14 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 15 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 16 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 17 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI SIRRINI AÇIKLADI!

    Mathias Fast isimli fotoğrafçı, çektiği düğün fotoğraflarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

     

  • 18 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fast, yaptığı işlerle herhangi bir yerde muhteşem fotoğraflar çekmenin mümkün olduğunu vurguluyor.

  • 19 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Ünlü fotoğrafçının hiçbir masraf yapmadan ve photoshopa başvurmadan çektiği kareler için ihtiyaç duyduğu tek şey ise sadece telefon ekranı! Düğün fotoğrafçısı işin sırrını şu cümlelerle özetliyor:

     

  • 20 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    "Telefonunuzu, fotoğraf makinenizin merceğinin altında yatay olarak tutun.

  • 21 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Vizöre bakarken görüntünün alt kısmındaki yansımayı göreceksiniz.

  • 22 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    İstediğiniz bir yansımayı görene kadar telefonu hafifçe oynatıp ayarlayın." 

  • 23 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    İşte bu kadar! Artık çok basit bir yöntemle rüya gibi kareler çekebilirsiniz siz de...

  • 24 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 25 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 26 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 27 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 28 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 29 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 30 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 31 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 32 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 33 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 34 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 35 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 36 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 37 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 38 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    SOSYAL MEDYADA HER GÖRDÜĞÜNÜZ FOTOĞRAFA İNANMAYIN!

    Kelsey Maggert isimli bir fotoğrafçı, doğru açı ve iyi ışıklandırma sayesinde kötü arka planlarda bile inanılmaz fotoğraflar çekiyor.

  • 39 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    22 yaşındaki fotoğrafçı çiçekçileri, yol kenarlarını ya da benzin istasyonlarını muhteşem arka planlara dönüştürüyor.  3-4 yıldır fotoğraf çeken Maggert, güzel fotoğraflar çekmek için egzotik yerlere gitmeye gerek olmadığını söylüyor.

  • 40 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    İşte biraz yaratıcılık ve biraz sabırla aslında herkesin güzel kareler yakalayabileceğini belirten Kelsey Maggert'ın fotoğraflarından birkaçı...

  • 41 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 42 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 43 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 44 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 45 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 46 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 47 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 48 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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  • 49 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    SIRADAN MEKANLARDA MUHTEŞEM KARELER YAKALIYOR

    Jenessa MacKenzie, kızı ile birlikte çektiği fotoğraflarla herkesi hayran bırakıyor. Fakat bu fotoğrafların aslında bir yol kenarında ya da sıradan bir duvarın karşısında çekildiğine inanmak zor. 

    Mekan 1

  • 50 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Jenessa MacKenzie, herhangi bir yerde muhteşem fotoğraflar çekmenin mümkün olduğunu söylüyor.

    Fotoğraf 1

     

  • 51 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Buna göre yapmanız gereken bir yer belirlemek. Sonra o mekanı arkanıza alıp yaratıcılık sınırlarınızı zorlayarak defalarca fotoğraf çekmek. 

    Mekan 2

  • 52 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
    52 | 66

    Sıkılmak yok, defalarca, doğru açıyı, güzel kareyi yakalayana kadar fotoğraf çekmeye devam edin.

    Fotoğraf 2

  • 53 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
    53 | 66

    Muhteşem arka planın aslında her yer olduğunu böylece siz de keşfedebilirsiniz!

    Mekan 3

  • 54 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf 3

  • 55 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Mekan 4

  • 56 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf 4

  • 57 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Mekan 5

  • 58 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf 5

  • 59 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Mekan 6

  • 60 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf 6

  • 61 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Mekan 7

  • 62 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf 7

  • 63 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Mekan 8

  • 64 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf 8

  • 65 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Mekan 9

  • 66 Phillip Haumesser kötü arka planlarda muhteşem kareler yakalıyor!
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    Fotoğraf 9

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