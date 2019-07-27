Phokaia Film Günleri başlıyor

Foça Belediyesi ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen Phokaia Bağımsız Film Günleri'nde ödüllü filmler, ödüllü yönetmenler ve ödüllü oyuncular Foçalılarla buluşacak.

Gizem Erman Soysaldı

30 Temmuz -3 Ağustos arasında gerçekleşecek festivalde, filmler tarihi Beşkapılar Kalesi'nde izlenecek. Gösterim sonrasında ise filmlerin ekipleriyle söyleşiler yapılacak.

'Borç'

Phokaia Bağımsız Film Günleri'nde gösterilecek filmler şunlar; Vuslat Saraçoğlu'nun 'Borç'u, Hüseyin Karabey'in 'İçerdekiler'i, Sefa Öztürk'ün 'Güven'i, Süleyman Arda Eminçe'nin 'Suç Unsuru' ve 7 kısa filmden oluşan 'Unutma Beni İstanbul'.

'İçerdekiler'

Ödüllü oyuncular Gizem Erman Soysaldı, İpek Türktan Kaynak, Gözde Çığacı, Kaan Songün ve ödüllü yönetmenler Hüseyin Karabey, Vuslat Saraçoğlu, Sefa Öztürk, Süleyman Arda Eminçe gösterimler sonrası izleyicilerle birer söyleşi yapacak.

'Güven'

Ayrıca Foça Belediyesi ve festival ekibi; film seçkisi, davet edilen yönetmen ve oyuncuların dağılımı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok konuda ‘5050x2020 Sözleşmesi'ne uyduklarını taahhüt ediyorlar. 5050x2020 Sözleşmesi, Cannes Film Festivali'nde dünyanın dört bir yanından kadınların kırmızı halıda yaptıkları yürüyüşten sonra gündeme gelen, 2020 yılına kadar film festivalleri olarak cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefleyen bir sözleşmedir.

'Suç Unsuru'

Phokaia Ne Demektir?

Foça'nın antik çağdaki adı. Kent, antik çağda bir İyon yerleşimi olarak kurulduğunda adını bölgedeki foklardan aldı.

'Unutma Beni İstanbul'